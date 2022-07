Mediante la publicación de un video en sus redes sociales, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter informó a la comunidad que dio positivo a covid-19.

“Luego de presentar algunos síntomas y tras la realización de un test de antígenos, después de más de dos años de pandemia, debo comunicarles que he dado positivo“, señaló Carter.

En el video, el jefe comunal indicó que se dio cuenta en horas de la noche, a través de la búsqueda activa de casos con un examen de antígeno, el cual resultó positivo.

“He iniciado de inmediato el aislamiento y la cuarentena que ordena la ley y el ministerio de Salud”, declaró Carter. Asimismo, agregó que “gracias a contar con mi esquema completo de vacunación, me siento bien y por el momento no presento mayores complicaciones de salud”.

El alcalde de La Florida aprovechó el registro para recordarle a las personas que sigan manteniendo las medidas de autocuidado y que “por sobre todo, se vacunen y mantengan al día su esquema, porque así nos cuidamos todos, protegemos a los demás y sumamos nuestro compromiso para salvar otras vidas”.