En la noche de este lunes comenzó a viralizarse por redes sociales un presunto error en la redacción de un artículo en el texto de propuesta para la Nueva Constitución. Ante la confusión salieron diversas figuras de la política a dar sus perspectiva.

Se trata de la letra b del inciso 1 en el artículo 116 del apartado “Nacionalidad y ciudadanía”, específicamente en la página 40. En el se listan los escenarios en los que nacionalidad chilena podría perderse.

En el párrafo en cuestión se puede leer: “Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes”.

El primero en advertir la equivocación en la redacción fue el abogado y ex subsecretario de Segpres Máximo Pávez, quien público en su cuenta de Twitter una captura del texto y posteó: “Tan mal quedó el texto de la Convención que si usted lee bien este artículo, la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, salvo que la carta se haya obtenido con declaración falsa o fraude“.

Tan mal quedó el texto de la Convención que si usted lee bien este artículo, la nacionalidad chilena se pierde por cancelación de la carta de nacionalización, SALVO QUE LA CARTA SE HAYA OBTENIDO CON DECLARACIÓN FALSA O FRAUDE. Lea el texto. #Seguimos pic.twitter.com/pspJRoP8Gy — Máximo (@MaximoPavezC) July 18, 2022

Más tarde, el periodista Juan Vallejos reaccionó en un video para evidenciar el error en la propuesta de Nueva Constitución y este viralizó, a lo que la exconstituyente y coordinadora en la Comisión de Armonización Tammy Pustilnick, salió a admitir el error y respondió: “Aquí tenemos un ejemplo claro de artículo que no quedó bien redactado y debe ser de aquellas ‘reformas obvias’ en caso de aprobarse la propuesta“.

Efectivamente hay error de redacción q genera confusión: si te revocan la carta de nacionalización y quedas en situación de apátrida, no pierdes la nacionalidad, salvo la hayas obtenido x declaración falsa o fraude, en cuyo caso aún cd quedes en situación de apátrida la pierdes. https://t.co/nn4BGFpkpL — Tammy Pustilnick (@T_Pustilnick) July 19, 2022

Esta mañana, Pustilnick aclaró su postura: “Dije que hay un error de redacción que llevaría a interpretación confusa. Hay una máxima en derecho que señala que no son admisibles las interpretaciones absurdas como la que indica. Si queremos elevar el debate, es importante la sinceridad”.

El también exconvencional y abogado Mauricio Daza se refirió al tema: “No se puede cancelar algo que no se ha dado. Una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente, y no produce efectos válidos. Por lo tanto nunca se pierde, porque nunca se obtuvo… así que no hay nada ‘interesante’ en el supuesto ‘error'”.

No se puede cancelar algo que no se ha dado. Una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente, y no produce efectos válidos. Por lo tanto nunca se pierde, porque nunca se obtuvo… así que no hay nada “interesante” en el supuesto “error”… 😅🤦🏻‍♂️ — Mauricio Daza (@mdaza_abogado) July 19, 2022

Recordemos que el texto definitivo para la propuesta de Nueva Constitución fue entregado el 4 de julio y el próximo 4 de septiembre se realizará el plebiscito de salida para votar Apruebo o Rechazo en nuevo texto de la carta magna.