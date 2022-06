Chile Vamos analiza interpelar a ministra Maisa Rojas por cierre de fundición Ventanas

Dos interpelaciones y una acusación constitucional marcan la agenda de la oposición. En Republicanos, la acusación contra la ministra del Interior Izkia Siches ya debería avanzar en el sorteo de los diputados para integrar la comisión revisora.

Mientras que Chile Vamos anunció dos interpelaciones: una a la ministra de Salud María Begoña Yarza, por las críticas al manejo de la pandemia del covid-19; y contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, por el adelanto de las vacaciones de invierno.

En esta misma línea, desde el bloque opositor analizan también interpelar a la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas ante las críticas por el cierre de la fundición Ventanas. Así lo señaló el presidente de la UDI Javier Macaya. “Creemos que la política es tratar de ponerse de acuerdo a pesar de nuestras diferencias que tenemos con el Gobierno. La acción de interpelación, que se ha anunciado tanto en Educación con Salud, responde a este objetivo“, señaló.

“Ahora tenemos un anuncio que se realizó recién por Ventanas, y nos parece que podría ser una opción evaluar esta acción de fiscalización más separada de la lógica de no diálogo que se da en otras acciones como la acusación constitucional”, agregó.

Asimismo, según Macaya, esta eventual interpelación a la ministra Maisa Rojas permitirá escuchar propuestas concretas más que “una cuestión dicotómica entre ser Gobierno y oposición”. En tanto, el presidente de la UDI adelanta que habrá libertad de acción por la acusación Constitucional contra la ministra Izkia Siches.

“Un Gobierno que no está haciendo bien el trabajo”

En el Partido Republicano miran lo que está pasando en la derecha. El diputado Stephan Schubert dice que con esto se hace un llamado a que el Gobierno haga la pega. “Vemos que hay otros partidos de oposición que también están iniciando una ofensiva usando herramientas constitucionales en contra de otros ministros”, sostuvo.

“Esto responde a que hay un Gobierno que no está haciendo bien el trabajo, que no tiene las personas apropiadas, y parece que está preocupado de otras cosas más que de los problemas reales que están afectando a los ciudadanos como Seguridad, Educación. Es un Gobierno que no prevé, que reacciona en vez de ir adelante”, cerró el parlamentario.