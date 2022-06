Javier Macaya y Plebiscito: “Hay personas que se consideran de izquierda que votarán rechazo en septiembre”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la figura de Michelle Bachelet y su influencia que podría tener en el “Apruebo” de cara al Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

En conversación con T13, el senador de oposición sostuvo que las votaciones respecto a la nueva Constitución “escapa de las lógicas tradicionales” partidistas de los últimos 30 años. “Muchos ven como que viene una persona a hacer una suerte de tutelaje, de generar una intervención o un significado muy importante en esta etapa. Pero yo estoy convencido de que el plebiscito de salida se escapa de las lógicas tradicionales en las que se ha movido la política en los últimos 30 años”, señaló.

“Acá no estamos en presencia de un escenario binario, del Partido Socialista contra la derecha, o lo que significa la izquierda contra la derecha, el Gobierno contra la oposición. Lo que se juega tiene contextos mucho más amplios“, agregó.

En esta línea, Macaya indicó que “la Presidenta Bachelet tiene el carácter de ser una figura política importante dentro de los últimos 30 años de nuestro país. Por lo tanto, creo que se adscribe más bien a una figura política que a la sociedad civil o personas que yo creo que van a jugar un rol más relevante en la etapa que viene”.

“Gente de izquierda votaría por el rechazo”

Asimismo, el presidente de la UDI declaró que actualmente hay personas de izquierda que estarían pensando en votar rechazo en el Plebiscito ante un “riesgo” en la democracia. “Hay personas que tradicionalmente se hubieran adscrito a la coalición de Gobierno, votaron por esta, se consideran ideológicamente de izquierda legítimamente hoy día porque ven que acá lo que está en riesgo tiene que ver con la democracia, las libertades. Son gérmenes importantes de autoritarismo que podrían florecer si se aprueba el borrador de la nueva Constitución, lo ven desde esa perspectiva, y estarían votando rechazo en septiembre“, manifestó.

“Nosotros tomamos la definición que en el plebiscito nos vamos a poner detrás de una ciudadanía no ideológica, no militante de partidos políticos, que están preocupados por lo que puede ser el resultado de la convención. Yo creo que esa es la fórmula para mirar este proceso electoral, no con tantas figuras políticas“, prosiguió Macaya.

Sobre si el expresidente Piñera debiera sumarse a la campaña por el rechazo, el senador de oposición enfatizó en que “bajo la misma lógica cae en personas que han cumplido roles políticos importantes. Por lo menos lo que hemos conversado en nuestra coalición es ceder el espacio a la sociedad civil. Tomamos la decisión de entregarle el espacio completo de la franja de televisión sobre el plebiscito, ponernos detrás de la sociedad civil, y el Presidente Piñera es una figura política y está en el mismo rol”.

“Todas las personas en nuestro país tienen libertad de ejercer opinión política, estamos en democracia. Si ella toma la decisión de hacerlo de esta manera está en su derecho. Pero difiere de lo que nosotros hemos tomado la decisión de hacer, que es ponernos detrás de la sociedad civil y eso incluye a quienes somos Presidentes de partidos políticos, personas que han cumplido roles importantes, como es el caso del ex Presidente Piñera”, cerró Javier Macaya.