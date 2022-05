Bancada UDI pedirá decretar Estado de Sitio en la macrozona sur: “El estado de excepción no va a resolver el problema de fondo”

El diputado UDI por la región de la Araucanía, Henry Leal, afirmó que la bancada del partido pedirá decretar Estado de Sitio en la macrozona sur, afirmando que el estado de excepción “acotado” anunciado por el Gobierno “no va a resolver el problema de fondo“.

“El Gobierno del Presidente Boric se enfrentó con la realidad. Tuvo un acto de realismo. Sus palabras ‘nunca voy a declarar Estado de Excepción’ hoy día tiene que tragárselas“, señaló el parlamentario de oposición.

Para el parlamentario, la presencia de las fuerzas militares en rutas y carreteras de la macrozona sur “no resolverá nada”. “En nuestras regiones la violencia no ha parado y creemos absolutamente que este estado de excepción no va a resolver el problema de fondo. Fuerzas Armadas sin facultad en las carreteras no va a resolver nada“, manifestó.

“El Estado de Excepción tiene que ser pleno, con todas las facultades. Es más, la bancada va a pedir formalmente al Gobierno que declare Estado de Sitio“, aseguró en declaraciones recogidas por 24 Horas.

“Creemos que la única posibilidad de que las Fuerzas Armadas, dotadas de facultades reales, puedan ingresar a los territorios donde se cultiva la droga y donde está el narco es a través del Estado de Sitio. El llamado al Gobierno es a que recapacite”, cerró el diputado UDI Henry Leal.