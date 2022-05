Vocera Camila Vallejo: “La ministra Vega rectificó, precisó y aclaró y esa es la posición que tiene el Gobierno”

Durante esta jornada, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, detalló los avances de la Convención Constitucional y los proyectos de sueldo mínimo, Escazú e indulto general.

“Saludamos esta etapa que concluye la Convención Constitucional, con el borrador final de una propuesta para una nueva Constitución. Le hace bien a la democracia”, señaló la vocera, en referencia a la entrega del borrador final por parte de la Convención.

En cuanto al avance del proyecto del sueldo mínimo, la ministra Vallejo señaló que “queremos que cuanto antes las familias y trabajadores que hoy perciben un ingreso mínimo, y que tienen algún subsidio de canasta básica familiar, puedan ver el aumento que el Estado comprometió”.

Sobre la reciente aprobación del Congreso a la adhesión de Chile al acuerdo de Escazú, la ministra comentó que “deseamos que se ponga en tabla la discusión del acuerdo de Escazú en el Senado, porque es muy importante no solo para este Gobierno, sino para enfrentar la crisis climática que afecta a nuestro país y al mundo”.

Sobre las declaraciones de la ministra Vega

Un punto que abordó la vocera fueron las declaraciones -y posterior rectificación- de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, sobre la existencia de presos políticos en el país.

“Como Gobierno, somos enfáticos en señalar que a los tribunales de Justicia les corresponde la calificación de estos delitos. Lo que ha sucedido en Chile, es que en el contexto del estallido social, se produjeron situaciones que derivaron en detenciones de personas que han estado privadas de libertad por un tiempo que ha sido excesivo. En algunos casos, por delitos que no se han comprobado. No han tenido juicio y siguen privados de libertad por un periodo que no es sostenible”, comentó la ministra Vallejo.

“Por eso como Gobierno, y en el Congreso, queremos avanzar en un proyecto de indulto que permita resolver estas situaciones. Esto con una mirada integral que también incluye a los locatarios, con quienes hemos estado trabajando para mejorar el barrio, para la reparación de los daños que se produjeron al pequeño comercio. Junto con ello, una reparación a las víctimas, que es uno de las deudas que tiene el Estado, por las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron“, agregó.

“La ministra rectificó, precisó y aclaró y esa es la posición que tiene el Gobierno, es la posición oficial”, declaró Camila Vallejo.

“Nosotros no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que fueron detenidos y detenidas en un contexto de alta conflictividad política y social. Eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática. Lo que estamos tratando de hacer es resolver la injusticia que se produce y su impacto en los derechos de las personas por la extensión de la medida cautelar de la prisión preventiva. Estas personas están en las cárceles sin condena, y por un tiempo que transgrede los límites razonables”, aseveró la exdiputada.

Finalmente, la vocera de Gobierno se refirió a una posible querella del Estado en contra de Héctor Llaitul, tras su llamado a “armarse” en contra de un posible Estado Intermedio en la zona de la Araucanía. “Hay reiteradas oportunidades en que esta persona le ha declarado la guerra al Estado. Por lo tanto, hay investigaciones en curso, pero no me puedo adelantar a aquello”, indicó la vocera.