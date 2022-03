Proponen un nuevo IFE: ¿A quién beneficiaría el llamado IFE 2.0?

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, fue implementado el IFE Universal, ayuda estatal que nació en medio de la pandemia del Covid-19, con la intención de asistir a las familias más vulnerables del país. De hecho, el coronavirus trajo consigo una dura crisis económica que afectó al mundo entero, Chile incluido.

Por eso, la asistencia gubernamental consideró al 90% de las personas con menos ingresos, tomando como base el Registro Social de Hogares (RSH).

Luego, con la reactivación de sectores de la economía, de la mano de la campaña de vacunación que ha sido desarrollada durante todo el 2021, el IFE Universal de noviembre se convirtió en el último.

Desde entonces, existe la duda frecuente de si reactivaban o no el IFE, al tiempo que implementaban un sustituto llamado IFE Laboral.

Ahora, con el nuevo Gobierno de Gabriel Boric, el mismo mandatario electo había aseverado que no existía la posibilidad de retomarlo, al menos no con las mismas características que tenía el año pasado.

Y aunque el mismo Presidente dijo que no ocurrirá de esa manera, sectores políticos han vuelto a proponer un nuevo IFE, llamado ahora IFE 2.0.

¿De qué se trataría el nuevo IFE 2.0 y a quién beneficiaría?

El diputado Jaime Naranjo (PS) solicitó al Gobierno considerar la posibilidad de establecer un nuevo IFE 2.0, con beneficios ligados al paquete que anunciará La Moneda tras la discusión del Quinto Retiro de las AFP.

“He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE (nuevo IFE 2.0). A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior. Pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias”, indicó el diputado Naranjo.

Además, dijo que el Presidente Gabriel Boric “plantea la mejora del salario mínimo, con un subsidio, por cierto, para las pequeñas empresas que no están en condiciones de poder pagar esta aumento del salario mínimo con la crisis que viven”.

Sobre a quién beneficiaría este nuevo IFE 2.0, el parlamentario dijo: “Hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños“.

En esa línea, sumó: “También a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud. Como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar“.