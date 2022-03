Mario Desbordes y quiebre en Chile Vamos: “No hay una disposición para seguir como coalición”

El ex presidente de Renovación Nacional y ex candidato presidencial, Mario Desbordes, se refirió al quiebre al interior de Chile Vamos, tras las negociaciones entre la UDI y Evópoli con el oficialismo.

Quien fuera ministro de Defensa con Sebastián Piñera afirmó que “Chile Vamos o Chile Podemos Más creo que ya no existe, lo que hay que hacer es evaluar qué coaliciones tendrá cada quien en lo que viene”.

Para Desbordes, lo que sucedió en el Senado entre Chile Vamos fue porque “la UDI no va a aceptar un presidente de Renovación Nacional. El tema no es contra Manuel José Ossandón solamente, pero además de eso, no hay una disposición para seguir como coalición“.

“Para el estallido social y durante la pandemia quedó muy claro que en la centro derecha hay dos almas que son irreconciliables“, cerró el ex presidente de RN.

La alianza entre la UDI, Evópoli y el oficialismo contempla que Chile Vamos tenga la presidencia del Senado el próximo año. Ahora queda conocer cómo quedará conformada la oposición tras el quiebre del bloque.