La aparición del grupo Amarillos por Chile y la firma de sus integrantes sigue dando qué hablar en el mundo político. El cruce ahora fue en Twitter entre el convencional Daniel Stingo y el exsenador y firmante del manifiesto Fulvio Rossi.

Stingo, que llegó a la Convención Constitucional como independiente por cupo de RD (Frente Amplio), escribió: “Las personas tienen derecho a cambiar su postura política. Ejemplo: Fulvio Rossi, Javiera Parada y Cristian Warnken. Sus opiniones no representan a la izquierda, aún cuando la prensa empresarial los homologue y publique como tales. La derecha tienen nuevos referentes. Enhorabuena”.

El exparlamentario y exmilitante del Partido Socialista respondió por la misma vía: “Estimado Daniel. El hecho de que no piense como tú, enhorabuena, no me hace de derecha. Nos conocemos desde la universidad, por lo que esperaría que tus críticas tuviesen contenido”.

Rossi se ha convertido en una de las figuras más críticas de la ex Concertación sobre el trabajo del órgano constitucional durante sus últimas semanas. El pasado viernes, también a través de redes sociales, criticó que sectores de izquierda “no soportan que haya quienes votamos Apruebo que reprobemos el desempeño de la Convención. Veo solo descalificaciones sin contendido. Hay una gran mayoría que no aprobará cualquier mamaracho”.

El médico traumatólogo es uno de los firmantes de Amarillos por Chile, movimiento liderado por el poeta Cristián Warnken que pide “moderación” a la Convención Constitucional y el texto que propondrán a la ciudadanía en el plebiscito de salida.

“Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado ‘estallido institucional‘, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron Apruebo y que quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un No a una Constitución que no nos represente a todos”, sostienen.