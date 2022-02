Doctor en Ciencias Políticas y nominación de subsecretarios: “El gobierno va a atravesar por un terreno bien pantanoso”

El anuncio de subsecretarios durante el martes configuró el tablero de la conducción política para la próxima administración del Presidente electo Gabriel Boric. Más allá de las competencias y las experiencias laborales de cada uno, están las señales y los gestos, una cierta demarcación del camino para ejecutar el programa por el que el magallánico (y Apruebo Dignidad como coalición) fue electo. El doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó este miércoles este escenario en ADN Hoy.

Una distinción importante que hizo de entrada Morales fue que la coalición de gobierno es distinta a la electoral: “El gobierno va a atravesar por un terreno bien pantanoso: por una parte, está generando una coalición de gobierno distinta a la electoral; y por otra, inevitablemente se van a producir conflictos entre actores más intensos de la coalición y los moderados de la misma. Eso es inevitable en el corto, mediano y largo plazo”.

“Pero el dibujo conceptual es, la primera, la coalición electoral que lo llevó al poder; y la segunda, es la coalición de gobierno que estamos viendo hoy. El desafío pasa por generar coalición legislativa. El Presidente Boric tiene cerca de 70 diputados si suma Apruebo Dignidad más Nuevo Pacto Social, pero excluyendo a la DC y Ciudadanos, y sumando al Partido Ecologista Verde y otros partidos de izquierda. Va a necesitar al menos ocho votos para tener mayoría (78) y pelear por la reforma tributaria, que me imagino que será el primero que enviará (…) Ahí vamos a tener un nuevo eje de conflicto Ejecutivo-Legislativo. La subsecretaria Segpres tendrá que negociar los votos porque la DC está un poco molesta por no haber influído en el gabinete”, adelantó el académico.

Si bien el cuoteo en cuanto a la primera línea del gabinete implicó ampliar la participación respecto a los partidos de izquierda (de los cinco originales de Apruebo Dignidad a los nueve que participarán), con la nominación de los subsecretarios el gesto fue “para amarrar y fidelizar a la coalición” (en las subsecretarías los partidos dominantes fueron Revolución Democrática, Convergencia Social y el Partido Comunista).

Los desafíos respecto a la dinámica que tendrán entre los ministros y subsecretarios pueden adelantarse, según Morales, siguiendo la línea de las casas políticas: “En el caso del PC no es menor que se quede con una subsecretaría de Economía, de Educación y una de las Fuerzas Armadas. Hay un cambio significativo en cuanto a la opción que tienen los partidos de izquierda de entrar al ministerio de Defensa. Respecto a RD, se queda con al menos dos subsecretarías relevantes: Hacienda, con Claudia Sanhueza haciendo el contrapeso con Mario Marcel, lo que podría ser conflictivo en la práctica más que en el papel; y dos, la Subdere”.

“Esta última es bien codiciada porque es la agencia que, entre otras cosas, se encarga de distribuir recursos a regiones y municipios. Está comprobado que en periodos electorales aumentan las transferencias a municipios que coinciden en militancia entre alcalde y coalición de gobierno. Dicho eso, RD puede estar tranquila con la distribución que le tocó”, explicó el doctor.

Con todo, “Jackson y Lobos por si solos no van a ser capaces de conseguir el contingente legislativo para apoyar todos los proyectos de ley”, aseguró Morales, y añadió: “Tendrán que negociar las caras más antiguas de la Nueva Mayoría o ex Concertación para obtener los votos. Por ejemplo, Carlos Montes: sería iluso pensar que solo va a ser ministro de vivienda. Lo más probable es que sea un ministro que enlace a la ex Nueva Mayoría con la nueva coalición de gobierno. Vamos a tener a múltiples negociadores en el Congreso, pero la situación no se ve tan sencilla: muchos votos de la DC en la Cámara y cinco en el senado son críticos para obtener la mayoría en la Cámara y para que la derecha no tenga la mayoría en el senado. Se puede constituir como partido de chantaje, aunque se conoce de las dos maneras (bisagra)”.

¿De qué forma la Democracia Cristiana puede influir en las reformas a ejecutar? Según el cientista político, de dos maneras: “Primero, que (el gobierno) apoye proyectos propios de ese partido a fin de marcar agenda programática o pública en los medios (que la DC pueda lucirse con apoyo del gobierno a algún proyecto); la segunda es la Subdere: que los alcaldes DC, llegado el momento de la elección, reciban del Ejecutivo mediante transferencias a proyectos específicos y pararse de mejor manera frente a esa elección local. La última etapa es que la DC, en una crisis del gobierno, entre al gabinete. Podría ser un dibujo en tres etapas, pero desde lo político le convendría lo dos primeros: entrar a negociar o entrar a financiar”.