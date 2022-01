Senador Insulza sobre proyecto de amnistía a los presos del estallido social: “Los delitos graves no pueden ser amnistiados”

Hay definiciones hechas por el senador socialista José Miguel Insulza sobre el proyecto de indulto: primero, dice, que él planteó desde siempre que la discusión sobre la libertad de los llamados “presos del estallido social“ era amnistía, no indulto; segundo, que debe ser un tema zanjado antes del 11 de marzo próximo; y tercero, que en la discusión no entran quienes cometieron delitos como incendios o saqueos, sino solo quienes se manifestaban. De esto y más habló la mañana de este miércoles en ADN Hoy.

El congresista aprovechó la conversación para responder al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien durante el martes invitó a los parlamentarios que tramitan la propuesta de amnistía a “hablarle” a las víctimas de saqueos o quienes resultaron quemados: “El subsecretario Galli exagera, como muchas otras veces. Esos delitos no están. Un ejemplo: si usted toma el delito de incendio, hay uno con resultado de muerte, hay otro en un lugar en que podría haber provocado la muerte, aunque no lo haya provocado, y hay un incendio residual. El Código Penal es muy complejo y tiene delitos muy precisos. Él sabe que una persona a la que se le causó una ceguera no cabe (en el proyecto de amnistía)”.

Lo que sí cabe, o al menos lo que ha estado conversando con sus pares en la Cámara Alta, tienen que ver con la manifestación sin desorden ni violencia: “Pienso que amnistía se refiere a determinados delitos solamente. Lo que he conocido con los senadores (Francisco) Huenchumilla y (Pedro) Araya, algunos delitos de los más graves no figuran en la amnistía: el homicidio frustrado, los saqueos, los incendios no pueden figurar. Fundamentalmente se refiere a los desórdenes ocurridos en el marco del estallido social y que no provocaron daños graves. Ahí hay una consideración en la gravedad también: los graves no pueden ser amnistiados”.

Futuro gobierno

El Partido Socialista apoyó sin condiciones al Presidente electo Gabriel Boric en la definición de segunda vuelta. En las últimas semanas, distintos personeros de la colectividad han llegado hasta “La Moneda Chica”, la oficina que el Mandatario ha usado para llevar el trabajo preliminar, de cara al cambio de mando. A juicio de Insulza, si bien es facultado del Presidente definir el gabinere, que socialistas estén en la primera línea “es una forma de participación que crea un compromiso: si tiene tres ministros (socialistas) en un gabinete, lo condiciona”, dijo.

Donde hay que poner ojo, a su juicio, son dos secretarías de Estado: “Hacienda e Interior son clave. Hay otros sensibles para los ciudadanos, como son Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Transportes. Esos son servicios públicos. También seguridad pública, que está en Interior, pero eventualmente va a estar en uno distinto. Me fijaría en el Interior, Hacienda, Presidencia y posteriormente en los sectoriales”.

Los desafíos, la marca de gobierno estará en “lo económico, que son impuestos y pensiones; y el segundo tema es la inseguridad y la violencia”, concluyó Insulza.