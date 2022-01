A los 93 años murió Luis Pareto, expresidente de la Cámara de Diputados

La bancada parlamentaria de la Democracia Cristiana informó el fallecimiento de Luis Pareto a la edad de 93 años, quien se desempeñó como diputado y como presidente de la Cámara Baja en dos oportunidades.

“Con gran pesar, la Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana informa el sensible fallecimiento del camarada don Luis Pareto González, QEPD, ex Diputado, ex Presidente de la Cámara en 2 oportunidades, ex Intendente de la Región Metropolitana, y ex miembro del Tricel”, señalaron desde la DC en sus redes sociales.

Luis Pareto ingresó al Partido Demócrata Cristiano en 1964, siendo por 25 años el consejero nacional del partido. Asimismo, fue nombrado delegado a la Junta Nacional por varios períodos, tesorero nacional (1965-1967) y presidente del Tribunal Supremo del partido.

Además fue diputado antes y después de la dictadura militar (1967 y 1973 y entre 1998 y 2002), mientras que en este período organizó la APAINDE, que congregó a parlamentarios de diversos países y a ex parlamentarios chilenos, los cuales apoyaron el fin del régimen de Augusto Pinochet.

“Acompañamos a su familia y cercanos en este momento tan triste“, cerraron desde la DC.

En tanto, desde la Cámara de Diputadas y Diputados lamentaron el deceso de Pareto, y enviaron las condolencias a su familia.

“La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile lamenta el fallecimiento del exdiputado Luis Pareto González (DC), quien ejerciera el cargo entre 1957-1973 y posteriormente entre 1998 y 2002, siendo incluso presidente de la Corporación en dos oportunidades“, expresaron.

“Junto con expresar su pesar por el deceso, la Cámara envía sus condolencias a la familia y a la colectividad política de la que formó parte“, manifestaron.