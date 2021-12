Mario Desbordes y futuro de Renovación Nacional: “Se está transformando en una mala copia del Partido Republicano”

El excandidato presidencial y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes se refirió al futuro del partido político, afirmando que se está convirtiendo en una “mala copia del Partido Republicano”, el cual era dirige José Antonio Kast.

En conversación con T13, el exministro de Defensa expresó que “varias personas han manifestado molestia en los últimos meses”, debido al cambio que ha tenido RN en el último tiempo, específicamente tras la derrota de Sebastián Sichel y posterior apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta.

“Lo que está pasando en renovación, que es un partido que se caracterizó por la diversidad, más allá del liberales y conservadores, por una partido que peleaba los temas sociales y se transformó en un partido monocromático, no hay visibilidad a las distintas corrientes del partido, se está transformando en una mala copia del Partido Republicano, o de la UDI más dura y ese no es el rol de renovación”, precisó.

Además, Desborde precisó que en este momento RN no tiene “ninguna vocería en materia social. Los que encabezamos las propuestas de reforma fue este partido y hoy estamos abriendo el partido a aquel sector que cree que está todo perfecto en Chile, que no hay nada más que hacer o los que ya dicen que hay que rechazar de salida sin tener idea que va a proponer la constituyente”.

Es más, en esa línea, el exintegrante de Carabineros sostuvo que “me complica muchísimo, me cuesta estar en un lugar así”.

Pensando en una renuncia

Al ser consultado sobre si ha pensado renunciar a Renovación Nacional, Mario Desbordes contestó “claro, ni cuando la directiva celebró mi derrota había pensado en irme”.

Sin embargo, el excandidato presidencial precisó que “no quiero quebrar RN, no me interesa. Llevo 20 años militando y antes que fracturarlo, yo prefiero dar un paso al costado. No estoy dispuesto a generar una guerra civil”.

“No me iría a ningún otro partido y tampoco he pensado en armar otro”, precisó y agregó que “Estoy terminando la creación de una fundación, Concordia”.

Un partido convertido en un hazmerreír

Aún así Desbordes fue más allá y expuso que RN se ha convertido en “el hazmerreír de la opinión pública. Todas las semanas somos trending topic en memes. No sé qué más puede pasarle a un partido político”.

“Hoy día no representamos nada en términos de reforma. Representamos al partido que se opone a la reforma”, agregó.

Pero entre sus palabras, Desbordes aclaró que no busca la renuncia de Francisco Chahuán (presidente de RN) ni de Diego Schalper (secretario general de RN) “salvo que la directiva convoque a una votación, pero no creo que esté disponible a eso”.

En cuanto al liderazgo de la derecha, Desborde precisó que “hay un liderazgo instalado que es José Antonio Kast que nadie puede discutir. Pero van a tener que surgir nuevos liderazgos no a dedo y creo que mi rol y de (Cristián) Monckeberg y de Chahuán es de ayudar a encontrar nuevos liderazgos”.