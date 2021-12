Presidente electo Gabriel Boric se reunió este lunes con el exPresidente Eduardo Frei

En medio de los acercamientos que han realizado en los últimos días Renovación Nacional hacia la Democracia Cristiana buscando apoyo para ser futura oposición, este lunes por la noche el Presidente electo Gabriel Boric se reunió con el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El ganador del balotaje presidencial de hace algunos días concretó la cita con el exmandatario nacional en el domicilio de este y si bien no se sabe el contenido de la reunión, lo cierto es que Boric ya logró reunirse con todos los ex Presidentes de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría.

Cabe recordar que fue el propio Gabriel Boric, en los últimos días de campaña, quien confesó haberse reunido tanto con Ricardo Lagos, como con Michelle Bachelet, quienes le dieron su respaldo de cara a la elección que terminó ganando ante José Antonio Kast.

Además, hay que recordar que Eduardo Frei no entregó nunca su apoyo explicito a Gabriel Boric previo a las elecciones, siendo ese mismo día 19 de diciembre cuando dijo que: “se necesita disminuir el grado de violencia y el centralismo y la polarización que tenemos en Chile“.

“Esa será la gran responsabilidad del nuevo Presidente. Porque los países que viven en violencia, que no son capaces de dialogar, de buscar grandes acuerdos, no avanzan, sino retroceden”, dijo aquel día domingo en el Colegio San Juan Evangelista, en la comuna de Las Condes.