Michelle Bachelet y el futuro Gobierno de Gabriel Boric: “Creo que él escogió a las personas adecuadas para acompañarlo”

Han pasado las horas y el triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del pasado domingo sigue generando repercusiones, esta vez en palabras de Michelle Bachelet.

La ex mandataria nacional, hoy Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conversó con CNN Internacional y tuvo palabras para lo sucedido el pasado finde semana en el país.

Sobre lo que se le viene a Gabriel Boric llegando a La Moneda, indicó que: “será un momento muy desafiante, porque el país estaba bastante polarizado incluso antes de la campaña. Vimos que en 2019 hubo un gran estallido social con la gente en las calles, lo que fue un momento político complejo”, dijo.

“Él entiende que va a ser el Presidente de todos los chilenos: de quienes votaron por él, de quienes no votaron por él y de quienes no fueron a votar”, complementó la ex mandataria de Chile.

Michelle Bachelet insistió sobre Boric que: “será difícil porque él es joven, pero por otro lado hay mucha gente que lo quiere apoyar. Creo que él escogió a las personas adecuadas para acompañarlo”, aseguró, agregando que: “la juventud no es algo intrínsecamente bueno o malo: puede ser muy interesante, podría ser una forma muy importante de tratar los problemas que son relevantes”, esgrimió.

Por lo mismo, le dejó un mensaje a su futuro Gobierno: “la gente tiene que ser parte de la solución, de alguna forma debe ser invitada a discutir las soluciones y sentirse representada e identificada para participar en este Gobierno”, dijo.

Cerró con que deberá profundizar en: “justicia social, incrementar los derechos de las mujeres y las diversidades, mejorar las condiciones económicas de las personas, mejorar las pensiones y el sistema de pensiones e implementar la Nueva Constitución“, finalizó Michelle Bachelet.