“Quiero siempre estar al lado de él”: las veces que Lucía Hiriart habló en la prensa de Augusto Pinochet

El retorno de la democracia trajo consigno un mutismo de sus protagonistas y Lucía Hiriart no fue la excepción. Desde entonces, las veces que apareció en la prensa fueron pocas, casi nulas. Una de ellas que reflotó a propósito de su deceso este jueves 16 de diciembre fue una del 2015.

En particular, fue durante la celebración del natalicio del dictador Augusto Pinochet Ugarte, el 25 de noviembre de ese año, que Hiriart habló sobre el legado de su esposo, mientras se desarrollaban los festejos.

“Es muy emocionante y reconocer algo que la historia tiene que registrar. Para mi es muy emocionante espiritualmente porque, aunque es el día que nació, pero él de todas maneras todo lo que hizo quedó reflejado ahora”, señaló.

La detención en Londres

Otro de los momentos en los que la viuda del dictador se refirió a él fue durante la estadía de Pinochet en Londres, antes de ser detenido por orden del juez Baltazar Garzón.

Claudio Sánchez, periodista de Canal 13 y uno de los que prometió lealtad a Pinochet en el homenaje en Chacarillas, entrevistó a Hiriart a propósito de su estadía en el país europeo. “De a poco va recuperándose lentamente. Es una recuperación que el médico dijo que es muy, muy lenta, pero tenemos bastante esperanza”, dijo de entrada la viuda.

Luego agregó que “quisiera aprovechar estos momentos que estoy con usted, que es muy cortito, porque quiero siempre estar al lado de él, acompañándolo, dándole fuerzas en estos momentos”.

“Quiero agradecerle a todo el pueblo de Chile, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a tantos amigos que me están dando fuerza y ánimo y mostrándome una gran lealtad. Yo veo en Chile solamente chilenos, no veo colores políticos, no veo caras distintas, veo todo caras sonrientes, caras buenas, caras dolientes también, acompañándome”, agregó.

Finalmente expresó que “nadie ha obrado sino con lealtad y cariño, que a veces han dado en cosas equivocadas, pero son del fondo del corazón. Y le diré que para nosotros como familia ha sido muy doloroso, muy fuerte”, dijo entonces Hiriart.