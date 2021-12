Pedro Pascal reiteró apoyo a Gabriel Boric: “Los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia”  

El actor chileno de fama internacional, Pedro Pascal, reiteró su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, por medio de un video publicado en la cuenta de Twitter del diputado.

“Hola soy Pedro Pascal, y los quiero invitar a votar por un líder comprometido por la democracia y a seguir avanzando de todo corazón. Este 19 de diciembre, vota 1, vota por Gabriel Boric”, expresó el actor en el video de 18 segundos.

Por su parte, el abanderado del Frente Amplio, agradeció el apoyo y sostuvo en la red social: “Gracias @PedroPascal1. This is the way! (Esta es la forma)”.

No la primera vez en apoyo a Boric

Esta es la segunda vez que Pedro Pascal le entrega su apoyo a Gabriel Boric, luego que tras los resultados de la primera vuelta del 21 de noviembre, que dio por ganador al candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast, publicará en Twitter una foto de él con una polera con la leyenda Boric Presidente.

Es más, incluso el actor, tras publicar dicha fotografía, realizó un video del cual mostró cómo estampar una polera en apoyo a el candidato a La Moneda de Apruebo Dignidad, por medio de sencillos pasos y lo hizo con una nueva imagen de apoyo al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric.