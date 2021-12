Maisa Rojas, vocera de medioambiente de Gabriel Boric: “Tanto la crisis climática como los efectos son, por un lado, problemas sociales”

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Maisa Rojas, vocera de comando de Medioambiente de Gabriel Boric. La climatóloga y académica de la Universidad de Chile explicó algunos puntos sobre el programa de gobierno del candidato en estos temas.

Cabe mencionar que esta producción se contactó con el comando de José Antonio Kast, con la idea de realizar un debate en torno a esta materia. Sin embargo, aseguraron no poder asistir a la cita por tema de agenda.

El abanderado de Apruebo Dignidad considera esta materia en su programa de gobierno, con el título “Crisis climática y medioambiente“. En este sentido, se abordan puntos como estrategia de adaptación transformadora y con enfoque en las regiones.

Según señaló Rojas, en la planificación de Boric se destaca como principal que “se entiende que esto no es solamente un problema ambiental. Tanto la crisis climática como los efectos son, por un lado, problemas sociales“.

“La manera en que los enfrentemos, cómo salgamos de esta crisis, es un problema de un aspecto de desarrollo del país“, señaló la científica.

Cambio climático

En relación al proyecto de ley de cambio climático que está en el Congreso, Maisa Rojas destacó la importancia de que se apruebe lo antes posible. Se refirió a una iniciativa de base, que marque el inicio de una institucionalidad transversal en el Estado.

“Pensando en la composición del Congreso a partir de marzo, va a ser muy difícil que se apruebe. Lo más crítico es que contemos con esta Ley, porque define una cantidad de responsabilidades y atribuciones”, sostuvo la climatóloga.

Con miras a la carbononeutralidad, a la que Chile aspira a llegar para el 2050 con el cierre de termoeléctricas, desde el comando de Boric no descartan que el proceso se apresure.

De momento, el acuerdo para cerrar las empresas de estas características tiene como característica una decisión voluntaria hasta la fecha establecida como tope. Sin embargo, se prevé que para el año 2038 ya se clausuren la mayoría, aunque Rojas dijo que “probablemente es muy tarde”.

Respecto a la posibilidad de entregar una compensación económica a quienes decidan cerrar antes, como en otros países, la climatóloga señaló que podría darse la opción.

“Transición justa” en el combate al cambio climático

La vocera de comando de medioambiente destacó como un concepto clave y fundamental en el programa de gobierno una transición de manera justa.

“Si uno no le pone el apellido ‘justo’, podría significar que individuos, comunidades, territorios, ecosistemas vulnerables, que hoy pagan los costos, lo sigan haciendo. Me aseguro que los costos no lo sigan pagando los que siempre lo pagan“.

“Por otro lado, que los beneficios no le lleguen a los que siempre reciben (…) Ese concepto de justicia es crucial para entender esta transformación en la cual nos comprometimos”, explicó.

Además, bajo la misma línea que aborda la desigualdad en esta temática, se refirió a la descentralización. Indicó la importancia de la toma de decisiones relevantes en base a las distintas regiones.

Bajo esta perspectiva, hizo referencia al proyecto minero Dominga, una situación que pone en peligro a un ecosistema completo, sin embargo, las decisión final se toma sin mayor conocimiento de la zona y el impacto posible. “Uno no quisiera que una decisión tan relevante la tome alguien central, desde Santiago”.

Otro de los puntos importantes es el agua. El mundo entero atraviesa una crisis por este recurso vital que es cada vez más escaso, sobre todo si se toma en cuenta los efectos de las sequías que en Chile han estado muy presente.

Maisa Rojas, vocera de comando de Medioambiente de Gabriel Boric, reconoció lo complejo del tema y apeló al trabajo local, con miras a las cuencas y recursos de cada región.