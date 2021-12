Camilo Escalona y segunda vuelta presidencial: “Es una elección bien estrecha, no está resuelto quién va a ganar”

A solo días de las votaciones que definirán quién será el Presidente de la república desde marzo del 2022, un diagnóstico aparece transversal: la elección está abierta. Sobre ello, la llegada de la expresidenta Michelle Bachelet podría influir; también los apoyos de los partidos de la época de la Concertación y la Alianza, o los 900 mil votos del presidenciable Franco Parisi. Sobre ese abanico de posibilidades el exsenador socialista Camilo Escalona conversó este lunes en ADN Hoy.

Lo primero que hay que saber, dijo Escalona, es que esta es “una elección bien estrecha. No está resuelto quién va a ganar. Desde mi mirada, el protagonismo le corresponde a Gabriel Boric”, dijo el exsenador.

Además, hizo una lectura de los apoyos que el propio Boric ha recibido. “Creo que el conjunto de fuerzas (el apoyo sin condiciones de la oposición, de Ricardo Lagos, etcétera) lo posicionan a él en condiciones de ganar en segunda vuelta. Depende de la voluntad de conciencias que ese día concurran a votar”, señaló.

Ante la posibilidad de que el rol de la expresidenta Bachelet pueda influir en los resultados, el Camilo Escalona indicó que “entiendo que su voluntad es votar y respaldar a Gabriel Boric. De eso no cabe duda, es la naturaleza de las cosas: por su definición de socialista, por su vida, en fin”.

La atención para Escalona, sin embargo, está en la vereda de enfrente. “Me dan escalofríos cuando el candidato Kast confirma que el programa señala que pretende que el Presidente de la República pueda agregar, dentro de sus atribuciones en los Estados de Excepción, la detención de personas en lugares donde no sean cárceles. En lugares secretos, como la DINA. No es una interpretación. Los hechos fueron muy crudos. Miles de jóvenes socialistas fueron detenidos y trasladados a esos lugares, de esa manera. Están de por medio valores democráticos fundamentales y no hay nada más importante para nosotros que esos valores”, explicó.

Pero para enfrentar este escenario, el socialista apuntó al trabajo y la memoria de los partidos políticos y las colectividades. “Las fuerzas políticas permiten hablar desde esa historia. Estamos en una bifurcación de camino. Estamos en una encrucijada decisiva“, definió.

Resabios de la exconcertación

Con todo, para Camilo Escalona los trabajos colectivos de la Concertación “se debilitaron y fueron sobrepasadas”.

“Esta es la primera ocasión en que su candidatura no pasa a segunda vuelta. Efectivamente hay un retroceso. Frente al análisis de los 30 años, nosotros no fuimos capaces de resolver adecuadamente el dilema que se planteó entre encontrarlo todo bueno o encontrarlo todo malo”, sostuvo.

“No generamos una mirada objetiva para poder valorar lo bien hecho y criticar lo mal hecho. La autocomplacencia generó conformismo y el país se daba cuenta que había requerimientos profundos a los cuales nuestra coalición no estaba siendo capaz de responder: los abusos de poder en el ámbito económico, las colusiones, la burocratización del aparato público, la irrupción del movimiento feminista, los desafíos de la comunidad de la diversidad sexual. La exconcertación se quedó atrás“, concluyó Escalona.

La piedra angular que determinó esta disociación estuvo, según él, en la desigualdad: “el dato principal fue un conformismo que no nos permitió enfrentar la desigualdad. La agenda de gobierno fue débil y claramente atrasada. La separación del grupo de personas que concentró la riqueza económica y la amplia masa de clase media y de clase trabajadora, ese dilema de hacer que el país tenga mejor acceso a los frutos del país que estaba generando, la incapacidad de enfrentar la desigualdad fue el factor principal. Lo demás son datos anecdóticos”.

Finalmente, Escalona ve un empate “virtual”, por tanto lo que ocurra el próximo domingo dependerá de la apatía: “si se impone la apatía, el resultado no será favorable para nosotros (…) Hay que restablecer la estabilidad para llevar adelantes las reformas que Chile necesita. Eso es fundamental”.