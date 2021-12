Senadora Ximena Rincón acusó al gobierno de “no tener agenda” tras poner urgencia a 27 proyectos de ley en el Congreso

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, acusó la mañana de este viernes en ADN Hoy al gobierno de “no tener agenda“, al comentar la urgencia legislativa que el Ejecutivo le puso a 27 proyectos de ley, los que deberían ser tramitados rápidamente en el Congreso, y que a juicio de la parlamentaria no es posible.

Al respecto, la senadora Rincón indicó que “esto requiere que en la sala del Senado hagamos la discusión y despachemos cada proyecto de ley y la realidad es que en el máximo de eficiencia uno podría sacar en una jornada tres proyectos de ley como mucho. A menos que uno solo vote y no los discuta, cosa que es imposible. Al señalar 27 discusiones inmediatas no está diciendo cuál es su prioridad y con eso se expone él mismo, me cuesta entender al Ejecutivo porque los ministros saben cuales la realidad, marcar la pauta con los temas es claramente imposible”.

La presidenta del Senado apuntó en este sentido que “a mi juicio la agenda en estos tres meses que le quedan al ejecutivo debiera ser la ciudadanía, los proyectos que abordan, los temas de endeudamiento, los temas de salud, educación, eso sería un tremendo logro”.

Ximena Rincón por proyecto de Pensión Garantizada Universal

En tanto, al ser consultada sobre el proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal, que fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, la senadora Ximena Rincón aseguró que debería ser tramitado sin mayores problemas ya que hay acuerdo en que esa es la línea que se debe seguir en cuanto a la mejora para las personas pensionadas.

“El Ejecutivo ha enviado un proyecto de pensión le llamábamos la básica universal, ellos le llaman la garantizada universal, yo me alegro. Los candidatos a la Presidencia de la República lo han señalado claramente, la senadora Yasna Provoste, el diputado Gabriel Boric, creo que es un proyecto que tenemos que aprobar porque va en la línea de lo que es la seguridad social como doctrina, es asegurarles que tengan una pensión básica garantizada universal y que a partir de ello se generen los incentivos para el ahorro”, dijo la senadora Rincón.