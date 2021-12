Economista del equipo económico de Kast propuso mantener el actual sistema de pensiones: “Probablemente las AFP vayan a cambiar de nombre”

El sistema previsional sigue siendo uno de los temas más importantes en los programas de los candidatos presidenciales para llegar a La Moneda.

En ello, el pasado miércoles el Presidente de la República Sebastián Piñera anunció la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Por ello Patricio Rojas, economista y parte del equipo económico de José Antonio Kast señaló en ADN Hoy que, de llegar a La Moneda, José Antonio Kast mantendría el actual sistema de pensiones. “Lo que estamos planteando es que haya mucha más competencia e instituciones donde las personas puedan elegir dónde colocar sus fondos”, señaló.

“Esa institucionalidad sería distinta a la que hoy existe, donde permitiría entrar muchas más instituciones más livianas y con menores costos de las AFP hoy en día, y lo que planteamos es que las AFP se pueden acomodar a esta institucionalidad”, precisó Rojas.

Sin embargo, agregó que con el cambio institucional, la ecuación sobre las jubilaciones se mantendría igual. “En la nueva institucionalidad las AFP se van a poder quedar, si lo quieren. Probablemente vayan a cambiar de nombre, por un tema de legitimidad, pero es una institucionalidad que va a variar a la que es actual”, añadió el economista y parte del equipo económico de Kast.

Si bien, a juicio de Rojas, hubo “un consenso” entre los candidatos en relación al cambio al sistema de pensiones, los matices fueron en cuanto a montos, formas de financiamiento y alcances. Considerando el aviso del Presidente Piñera de ayer sobre la Pensión Garantizada Universal, “el gobierno había avanzado en una ley corta presentada hace un tiempo atrás, y hoy avanza en un proyecto que es mucho más grande. Creo que no se ha interpretado bien lo que el Presidente anunció anoche (…) El gobierno todavía no ha dicho cuánto cuesta esta propuesta de anoche, pero es una propuesta que es total que avanza al 90% de la población en medida decreciente. Debe tener un costo, calculo yo, entre 4 mil y 4 mil 500 millones de dólares anuales”.

El planteamiento del presidenciable por el Frente Social Cristiano es en la línea de “una pensión básica universal. Es decir, que cualquier persona, haya cotizado o no, va a recibir 180 mil pesos líquidos, y hasta que alcance el salario mínimo líquido, la persona va a recibir los 180 mil pesos total”.

Sobre unos próximos años de “transición”, según dijo el economista del programa de Kast, “proyecto que en 2023 va a haber un crecimiento cercano al 2%, 2,5%,”. En esa línea, la reducción de impuestos fue una propuesta que cambió en el programa de Kast: “lo que hemos planteado en este programa complementado es que no hay espacio para bajar impuestos, sean corporativos o del IVA. Lo que planteamos es retomar dos temas: el crecimiento, que viene perdiendo productividad desde el 2011 en adelante; y lo segundo es volver a ordenar las cuentas fiscales y mientras esto no ocurra, la baja de impuestos no está considerada. Las bajas de impuesto están condicionadas en avanzar en estos dos puntos”.