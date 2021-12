Rojo Edwards por apoyo de Sebastián Sichel a José Antonio Kast: “me enteré por la prensa”

El coordinador de campaña por José Antonio Kast y senador electo del Partido Republicano, Rojo Edwards, abordó el apoyo del otrora abanderado oficialista Sebastián Sichel hecho público -y condicionado también- durante el martes pasado: “Me hubiese gustado que Sebastián Sichel nos hubiera apoyado tal cual Kast apoyo a Piñera en la segunda vuelta, sin condiciones. Esa es la diferencia, no los puntos en sí. Yo me enteré por la prensa y mis cercanos también. Al parecer se había enviado este petitorio a las 11 y media de la noche el día cuando José Antonio se estaba subiendo al avión. Es bueno que Sichel esté viendo formas de subirse a la campaña, pero la forma tiene sus bemoles”.

En conversación con Palabra que es noticia, de Radio Futuro, Rojo Edwards, además de valorar el apoyo del exalcalde Joaquín Lavín, señaló que sus dardos al caso de Sichel eran por “condicionamiento”: ” Hemos visto como todas las personas que nos han apoyado, han hecho sugerencias, y de esa manera funcionar. Los puntos que plantea están prácticamente todos resueltos. Hemos tomado a sus propios economistas y los sumamos, se hizo reconocimiento explícito al cambio climático. Lo de mantener el Ministerio de la Mujer ya se resolvió”.

A juicio del senador electo, los temas planteados por Sebastián Sichel “son cosas obvias”. No obstante, planteó que “en la bajada podemos discutirlo”. Como panorama general, “más que ofensivo, me parece que fueron puntos que ya fueron incorporados y se puede interpretar como que Sichel está diciendo que Kast no cree en la democracia”.

Viaje a Estados Unidos, Parisi y segunda vuelta

En línea con lo explicitado por el propio Kast, Rojo Edwards aclaró que el viaje es porque “está mostrando un liderazgo de José Antonio: en Chile necesitamos inversión para que haya empleo”.

Frente a la opción de una reunión con el expresidenciable del Partido de la Gente, Franco Parisi, el senador electo dijo que no sabía si se iba a juntar con él: “la gira no tiene eso como objetivo, pero si ocurriera, sería estupendo. Creemos que estamos en muy buena posición para representar a ese millón de chilenos que votó por Parisi. Representamos bastante mejor a esa base social que Boric”.

Edwards también fue consultado por la referencia que pudiera ser el expresidente estadounidense Donald Trump en el mismo plan de gobierno de Kast, precisó: “a nosotros nos gusta Donald Trump en muchas formas, pero tenemos diferencias también”.

Sobre el futuro de la campaña misma y las posibilidades de salir electo, precisó: “no le vamos a entregar el país a un candidato cuyo socio es el PC y menos con una Convención Constituyente como la que tenemos. ¿En qué país del mundo en el que ha dominado sin contrapeso el PC hay democracia? ¿O no hay miseria?”.