Gabriel Boric y su autocrítica por la votación que obtuvo en regiones: “Nos fue peor de lo que esperábamos. Me parece importante no desconocerlo”

Una dura autocrítica realizó el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, durante este miércoles, en un encuentro con los gobernadores regionales del país.

En la reunión, enmarcada en una gira por el norte del país (donde el presidenciable logró el tercer puesto, tras sus contendores Franco Parisi y José Antonio Kast), el aspirante a La Moneda se refirió a los resultados de la primera vuelta: “a nosotros nos fue peor de lo que nos esperábamos en regiones. Me parece importante no desconocerlo (…) Porque nuestro mensaje de descentralización, de nuevo modelo de desarrollo, no llegó con la suficiente nitidez. Eso no es culpa del electorado“, señaló antes de criticar el trabajo de su propio sector.

“Me carga la arrogancia de sectores nuestros que pretende echarle la culpa al electorado que no entendió lo que quería decir y que por lo tanto son ‘fachos pobres’, dicen algunos o cualquier apelativo que se les ocurra. Somos nosotros los que tenemos que parar mejor las orejas”, añadió luego el presidenciable.

Respecto a las propuestas para la misma descentralización, una de las primeras medidas que implementaría si llegase a la presidencia sería la eliminación de la figura del delegado presidencial: “ustedes no necesitan un apoderado a quién pedirle permiso para tomar cada una de sus decisiones”, resumió. Además, se comprometió a la distribución de especialistas en las zonas más alejadas.

“Tengamos una relación bilateral permanente. Ustedes van a ser los más importantes para saber qué es lo que pasa en la región“, precisó.

Gabriel Boric obtuvo baja votación en Arica (17,7%), Tarapacá (18,31%) y Antofagasta (20,5%). Los analistas han atribuido el resultado a la falta de desarrollo de temas como la delincuencia, el narcotráfico y la crisis migratoria, todos puestos sobre la mesa por José Antonio Kast.

llegó con parte de su equipo a la región de Tarapacá. En los próximos días debería sumarse Izkia Siches, originaria de Arica, para acompañarlo.