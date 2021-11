Subsecretario Galli negó intervención electoral de ministro de Educación y agregó que “como gobierno no somos mudos”

Asegurando que “no hay intervención electoral cuando el gobierno defiende las posturas que ha presentado al Congreso, a la ciudadanía y critica aquellas que considera malas para el país”, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, defendió los dichos del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien este lunes dijo que el Ejecutivo “no puede ser neutral” ante la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

El subsecretario Galli hizo estas declaraciones durante la entrega del balance de seguridad semanal junto a Carabineros, agregando que “como gobierno nosotros no somos mudos, eso no lo digo yo, lo dijo la vocera de la exPresidenta Bachelet en un contexto similar a este, nosotros no somos mudos, el gobierno tiene una postura, le ha hecho propuestas al Congreso, al país y cree que esas propuestas son las correctas para los chilenos“.

En ese mismo sentido, el subsecretario Galli agregó que “lo que le corresponde al gobierno, a quienes estamos dedicadas al servicio público es defender esos principios que creemos favorables para la ciudadanía“.

Finalmente, al ser consultado directamente sobre los dichos del ministro de Educación, Galli puntualizó que “creo que le entendí claramente lo que le corresponde al gobierno es defender principios que creemos los mejores para los ciudadanos, para la convivencia social, los que están asociados a la libertad, a la libertad de enseñanza, al orden público, es lo que nos corresponde como gobierno y es lo que hacemos permanentemente“.