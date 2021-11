“Información falaz”: Defensora de la Niñez criticó dichos de Macarena Santelices sobre invitación a cuenta pública

En medio de la Cuenta Pública e Informe Anual 2021 de la Defensoría de la Niñez, realizada este martes, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, lamentó la ausencia del comando del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quien se encuentra en Estados Unidos.

La titular del organismo aprovechó la instancia y pidió a la vocera del abanderado republicano, Macarena Santelices, que no entregue “información falaz a la prensa”.

La respuesta de Muñoz surgió luego que la exministra de la Mujer, en entrevista con CNN Chile, reconociera que el presidenciable no había recibido de la Defensoría de la Niñez ninguna invitación y tampoco ella, para ser parte del evento.

Es más, en la instancia Santelices declaró que “me entero por la prensa que (Kast) viajó ayer a Estados Unidos, a Washington, entonces hubiese sido imposible que hubiera ido”.

Frente a esta situación, la vocera de Kast fue consultada sobre la invitación vía mail, que Muñoz afirmó que se les había enviado a los candidatos, a lo que Santelices respondió: “Voy a tener que averiguar y preguntar a quién le llegó la invitación”.

Todo respaldado por correo

Tras estos dichos, la Defensora de la Niñez salió a explicar lo sucedido, en el marco de la Cuenta Pública de este martes. Instancia que contó con la participación del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, entre otras autoridades.

“Es falso. Están todos los correos de respaldo y las comunicaciones con las personas vinculadas a la candidatura de José Antonio Kast”, explicó Muñoz sobre las palabras de Santelices.

Al anterior, la abogada agregó que es lamentable “que se instale eso por la señora Santelices, porque no es real. Nosotros hemos invitado de la misma forma a la candidatura de Gabriel Boric como a la candidatura de José Antonio Kast y no asistieron. Así que la invito a no entregar información falaz a la prensa”, finalizó.

Es más, la Defensora de la Niñez, en momentos posteriores volvió a criticar a Santelices por sus declaraciones y por medio de sus redes sociales emplazó a la exministra.

“Emplazo a la señora Santelices a no mentir ni exponer a la Defensoría de la Niñez indebida e injustificadamente, el país no se construye mintiendo! Así no!!, expresó Muñoz, mensaje que acompañó con un #NoTodoVale.