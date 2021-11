Kast por polémicos dichos de Johannes Kaiser: “Yo no puedo compartir lo que se señala, pero hay que ver en qué contexto salió el video”

Este martes, el diputado electo por el Partido Republicano Johannes Kaiser generó polémica en redes sociales luego de que cuestionara el voto de la mujer y las tratara de esquizofrénicas.

Sobre esta situación se refirió el candidato presidencial del bloque, José Antonio Kast, quien señaló que no está de acuerdo con lo expresado por Johannes Kaiser, aunque dejó en claro que hay que conocer primero el contexto y el tema en el que dio estas declaraciones.

“Yo no sé si es un video actual, no he visto el video. Como me lo plantean, yo no puedo compartir lo que se señala, pero también hay que ver en qué momento salió el video y el desarrollo del tema, pero yo no comparto esas afirmaciones”, señaló.

En dicho video, Kaiser también manifestó que las mujeres “dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar”.

Respecto a esto, el abanderado del Frente Social sostuvo que “yo no uniría las cosas. Si hay temas de delincuencia, eso no es solamente atribuible a la inmigración“.

Finalmente, José Antonio Kast manifestó que Johannes Kaiser “tendrá que hacerse cargo de los dichos, de cuándo, por qué y cómo lo dijo”.