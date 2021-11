Marco Enríquez-Ominami desde lugar de votación: “siempre he sido un gran ganador, un gran demócrata y un gran perdedor”

“No me gustó el show mediático de la fiscalía, no me gustó lo que hizo el diputado Boric, de utilizara una candidata y después desecharla sin respetar la presunción de inocencia. Eso le hace mucho daño a la política”. Así comenzó su declaración el candidato presidencial del partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, al momento de llegar al colegio Regina Pacis, en la comuna de Providencia, a eso de las 11:30 horas para votar en estas elecciones 2021.

Y siguió diciendo: “porque la gente dice son todos iguales y creo que nunca antes en la humanidad había tenido una cosntituyente paritaria, una presidenta mapuche”.

El abanderado progresista le pidió “a los jóvenes, vayan a votar; a las mujeres maltratadas, de ti depende esta elección; a los endeudados”.

También el candidato a La Moneda criticó la competitiva competencia entre sus contendores Gabriel Boric y José Antonio Kast: “Yo sé que el sistema político bancario le gustan Kast y Boric. A una parte del poder del país le acomoda Kast. Es impresentable como manipulan al país. Hay siete candidatos, no dos. Hay diarios que se niegan a reconocer candidaturas”, señaló el presidenciable.

“Yo siempre he sido un gran ganador, un gran demócrata y un gran perdedor”, resumió luego Enríquez-Ominami.

Su participación, no obstante, no estuvo exenta de polémica. Sin ir más lejos, Ignacio Bustos, vocero del comando de ME-O, fue agredido por un camarógrafo del programa online CQC. Advirtió el afectado que darían curso a las acciones legales correspondientes.