La nueva explicación de Franco Parisi para no venir a Chile a votar: “tenía que trabajar”

Una curiosa situación se vivió a eso de las 13:30 horas de esta jornada: el presidenciable a distancia del Partido de la Gente, Franco Parisi (quien todavía no ha pisado suelo nacional) habló de su ausencia dentro de esta votación, no solo en cuanto a no poder llegar a su local de votación (está inscrito en la comuna de La Reina, en el sector oriente de la capital), sino que tampoco podía ejercer su derecho a sufragio en el extranjero.

Antes de explicar sus argumentos, Parisi en reiteradas ocasiones intentó mover el foco de la entrevista: “ya terminó el tiempo de hablar de mi” y “preocupémonos de lo importante, que es la gente, y no de este candidato“, fueron parte de las frases que usó para excusarse de su participación. En concreto, señaló que no viajó al país ni participará de las votaciones porque “yo tenía que trabajar, posteriormente por asuntos familiares y de salud no pude viajar a Chile”.

En relación a un posible arribo al país, el ingeniero comercial precisó que “hay una planificación de venir a Chile, sí”, pero sobre la fecha aclaró: “no se lo puedo decir (…) “Va a llegar el momento de estar en Chile, vamos a estar en Chile”.

Parisi también se atribuyó la aparente alta participación en esta jornada de sufragios: “estoy muy contento de la gran cantidad de gente que está botando, quizás nosotros ayudamos a esa situación”, se atrevió a esbozar. Con todo, y de acuerdo a encuestas que él maneja (y de las que no mencionó metodología alguna), “existe la posibilidad del 60% que pasemos a segunda vuelta. La última encuesta que me llegó estamos en 18%”, dijo.

En la Cámara baja, el Partido de la Gente estima la llegada de ocho diputados. “En senadores no tenemos muchas expectativas, ojalá lleguemos a tres, porque es una carrera extremadamente cara”. En concordancia con las mismas discusiones que se hacen en el Congreso y la propuesta que se ha hecho en el debate público sobre las restricciones a postulación de cargos de elección popular para deudores de pensiones alimenticias (como es su caso), el presidenciable se mostró de acuerdo.