Elecciones presidenciales 2021: Eduardo Artés tuvo que esperar cerca de una hora para votar en Maipú

Durante la jornada de elecciones 2021 de este domingo 21 de noviembre, el candidato presidencial de Unión Patriótica (UP), Eduardo Artés, a eso de las 10:30 horas concurrió a la Escuela Básica Reina de Suecia, en la comuna de Maipú, para cumplir su deber cívico y dejar su voto.

El abanderado de la UP, no estuvo exento de complicaciones para poder dejar su voto, ya que tuvo que esperar en una fila por casi hora para poder llegar a su mesa de votación. Aunque el profesor, previo a dejar su voto, sostuvo que se encontraba “contento”. “Contento de hacer la fila, porque hemos estado un largo rato, porque la gente viene a votar, esperamos que venga a votar, porque tiene que manifestar el descontento, las ansias de un país mejor, centrado en la mayoría”, detalló el postulante a La Moneda.

🗳️ #ADNLaGranDecisión | Tras casi una hora de espera, el candidato de Unión Patriótica Eduardo Artés pudo votar en Maipú #Elecciones2021CL https://t.co/UTsYFcBGGJ pic.twitter.com/9FKrN1LpQA — Radio ADN (@adnradiochile) November 21, 2021

Tras la larga espera a todo sol, y luego de entregar su sufragio, el presidenciable agradeció la presencia de las personas que lo esperaron a la salida y a sus compañeros de partidos por acompañarlo a votar.

“Hemos venido acompañados por amigos y amigas, Agradecemos mucho la presencia de ustedes, se han tenido que mamar casi una hora en la fila, no es menor, se ha tomado sol que ha estado bastante fuerte, espero que nadie salga dañado por el sol. Y al contrario, espero que nos ilumine para tener un nuevo Chile”.

Con miras a un parlamento unicameral

En la instancia, se le preguntó a Eduardo Artés por la posibilidad de que su partido, Unión Patriótica, se disuelva si no concretan los resultados que esperan para estas elecciones 2021 y a esto el profesor contestó: “nunca he temido a nada, si nos disuelven una vez por esto o lo otro, vamos a intentar mil veces hasta que vamos a triunfa. No es un problema concreto, más tenemos la confianza que vamos a elegir algunos diputados, por lo cual vamos a poder resolver ese tema, y tener una voz también en el parlamento”.

En esa línea, Artés hizo un llamado a la convención constitucional y expresó que “queremos un parlamento unicameral. Esperamos que la convención constitucional avance en esa dirección”.