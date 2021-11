Con música en vivo y discursos: así fue el cierre de campaña de los candidatos presidenciales

Este jueves 18 de noviembre concluyó el período de propaganda de los candidatos presidenciales de las Elecciones 2021: quienes aspiran a La Moneda realizaron distintos tipos de actividades, todos con protocolos sanitarios para evitar la propagación del covid-19.

Algunos optaron por regiones y otros se quedaron en Santiago. Franco Parisi, el candidato telemático, lideró una transmisión en vivo para contactarse con sus adherentes en cada región del país.

Gabriel Boric, Casablanca y el concierto virtual

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, visitó dos lugares durante esta jornada: plantó un árbol en Concepción y fue a Casablanca para encabezar el acto de cierre. En este último lugar fue donde pronunció su discurso previo al proceso electoral de este domingo.

“Se van a venir tiempos vertiginosos, muchas veces nos vamos a preguntar si estamos haciendo lo correcto y es en esos momentos donde siempre tenemos que volver a los principios que nos inspiran“, sostuvo el diputado por Magallanes.

Agregó que “estamos en política no para enriquecernos, no para entregar cargos públicos, estamos en política para entregarle dignidad al pueblo de Chile que lo merece, y esa convicción que es inclaudicable no la vamos a soltar”.

Su discurso tuvo un guiño a la situación que vive el partido Comunes, luego de un reportaje que reveló el millonario gasto en la campaña de gobernadora de Karina Oliva, lo que motivó su marginación del partido a días de las elecciones, ya que ahora va como candidata al Senado por la RM.

De vuelta al acto de cierre, estuvieron presentes Nano Stern, Inti Illimani, La Moral Distraída, Javiera Parra y La Sonora de Tommy Rey. Luego se realizó un concierto virtual.

Punta Arenas también hizo lo propio para tributar a su representante a La Moneda: un grupo de adherentes se subió al árbol que apareció en el inicio de la campaña de Boric y que se convirtió en el símbolo de su campaña.

La fiesta tropical de José Antonio Kast

En un evento musical que exigía inscripción previa, el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, cerró su campaña en el Parque Araucano. En la “Fiesta de los AtreviDOS”, que recibió este nombre por su orden en la papeleta, el líder del Partido Republicano puso énfasis en la paz y la patria.

En su discurso recordó a los familiares de quienes han muerto asesinados en la macrozona sur, en especial a la madre de Moisés Orellana, quien le regaló una corbata para uno de los debates presidenciales a los que asistió.

“Lamentablemente, Chile ya no es ese país pujante que se desarrollaba. Vemos un país que va en declive, donde muchos temen ir perdiendo lo que tienen. Pero lo más dramático no es ir perdiendo el dinero de nuestros bolsillos, es perder el alma, perder la libertad”, afirmó Kast.

En el show musical estuvieron Croni-K, Alexítico y La Noche, junto con el comediante Claudio Reyes y su personaje Charly Badulaque. También llamó la atención la presencia de banderas de Venezuela y Cuba, además de la que representa a la comunidad LGBTIQ+.

Yasna Provoste y su noche de primavera en Concepción

La capital del Biobío fue la ciudad elegida para el cierre de campaña de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste. En un show masivo que contó con la Sonora Malecón y 40 Grados, la senadora DC celebró junto a jóvenes y mujeres.

“Sabemos cómo reconstruir Chile después de este mal Gobierno y la pandemia. Por eso en nuestro Gobierno convocaré a un Compromiso Nacional para Sanar a Chile. Con todos y todas, con trabajadores y empresarios. Con las pymes como motor de crecimiento, para recuperar el trabajo digno, para sentirnos seguros en las calles”, expresó Provoste.

Además, afirmó que “esta no es una elección cualquiera. Esta es probablemente la elección más importante después de aquella con la que iniciamos la reconstrucción de la democracia en 1989. Y precisamente es una elección para iniciar otra reconstrucción”.

Yasna Provoste también aludió a sus adversarios y lo que calificó como un “falso dilema”. “No se puede conseguir el orden a costa de las necesidades de justicia y dignidad de las personas, del mismo modo que no se puede lograr la justicia al precio del desorden y la inestabilidad de la vida cotidiana, como proponen otros”, subrayó la senadora.

Sebastián Sichel, los remolinos y la “lealtad a toda prueba”

Distintas actividades realizó el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. A diferencia de sus adversarios, el exministro optó por concentrar sus energías en la primera mitad del día y realizar un evento cerrado en su comando.

“Los proyectos políticos no se construyen con los que estaban siempre, esos son caudillos. Los proyectos políticos se construyen con un colectivo, y aquí hay muchos“, sostuvo Sichel en su discurso, en el que agradeció el apoyo de los integrantes de su coalición. Lo anterior, tras el “descuelgue” de personeros de la UDI y RN para unirse a Kast.

Además, habló de quienes fueron sus contendores en las primarias del 18 de julio: “Parto agradeciendo profundamente a Ignacio Briones y Mario Desbordes por el cariño que han puesto. También está Joaquín Lavín. Tiene todo el derecho, después de 40 años de haber servido a esta patria con honor, a descansar“.

Su actividad pública fue más bien apelando al factor sorpresa: los cientos de remolinos en el centro de la Plaza Baquedano, en el lugar donde estaba instalada la estatua del general y los restos del Soldado Desconocido.

Eduardo Artés, el puño en alto y sus críticas a la “izquierda fofa”

Eligió la Plaza de Armas para pronunciar un encendido discurso, fiel a su estilo y emplazando a sus adversarios de izquierda y de derecha. Eduardo Artés, el candidato presidencial conocido como “el profe Artés”, compartió con sus seguidores en el icónico lugar de Santiago.

“No han podido ocultar nuestras campañas. Nuestros candidatos a diputados, a senadores, a Cores, han dejado los pies en las calles. A ellos se debe este gran triunfo que estamos alcanzando”, afirmó el representante de Unión Patriótica.

En esa línea, Artés subrayó que “el lunes en la noche van a hablar donde está la izquierda, la izquierda verdadera, no es izquierda fofa que en definitiva solamente concilia con los enemigos verdaderos”.

“Este domingo, que todo el mundo vaya a votar organizadamente. Y en la noche vamos a celebrar y hacer fiesta en todos lados, vamos a sacar el puño con fuerza para seguir combatiendo por los derechos de los trabajadores”, afirmó Artés.

ME-O, el apagón y la excepción: usó mascarilla frente al micrófono

Otro de los que optó por realizar un evento cerrado es Marco Enríquez-Ominami. El abanderado del Partido Progresista congregó a 200 adherentes en un edificio del barrio París-Londres. Pese a que el evento tuvo un buen arranque musical y festivo, durante el acto se cortó la luz.

Pero a la hora de los discursos, el exdiputado sí tuvo toda la iluminación para alentar a sus votantes. “Chile está desbordado, pero tiene un camino, y es un momento grande“, señaló.

“Es la primera vez en cientos de años tendremos derechos, derechos para que cualquiera de los niños que están acá tengan la misma educación que sus diputados o senadores”, expresó ME-O.

Además, advirtió una vez más que “el momento es grande, pero también es grave. Es grave el momento, porque está a punto de pasar a segunda vuelta un extremista de derecha“.

Hubo un gesto de Marco Enríquez-Ominami que no dejó de llamar la atención: durante su discurso siempre usó mascarilla.

El cierre telemático de Franco Parisi

El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, ha sido el único en no realizar actividades presenciales. En cambio, ha utilizado la tecnología a su favor para estar presente y responder a sus adherentes.

No sólo ha compartido distintas fotografías en su cuenta de Instagram y ha encabezado transmisiones en vivo. El mecanismo empleado fue contactarse con sus seguidores región por región. Mientras cada grupo realizó una activación en la calle, Parisi enlazó con cada uno de ellos.