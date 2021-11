Alcaldesa Ripamonti y acusación de plagio contra Ena von Baer: “Me encantaría que nos copiarán en derechos de la mujer o la probidad en cargos públicos”

La senadora de la UDI Ena von Baer vuelve a estar en la polémica, luego de que en redes sociales se percataron del parecido entre la campaña de la parlamentaria y la que realizó Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar.



En los videos de campaña se puede ver cómo ambas caminan mientras presentan las “palomas digitales”, donde invitan a los votantes a usar un filtro en la aplicación de Instagram, sacar una foto y etiquetar a las candidatas.

Sobre esta situación se refirió la propia jefa comunal de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, quien en conversación con Mentiras Verdaderas sostuvo que le alegra las iniciativas que ayudan a no contaminar, pero que estaría más feliz si también se copiaran cosas como el derecho reproductivo de la mujer o la probidad en cargos públicos.

“Me alegra de que copien iniciativas para no contaminar. Ahora, me encantaría que también nos copiarán en otras cosas, como los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, o la probidad y la transparencia en la gestión en cualquier dimensión del aparato público”, señaló Ripamonti por el presunto plago de von Baer.

“Cuando eso se copie, más feliz y contenta estaré”, cerró la alcaldesa de Viña del Mar.