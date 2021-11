Diputada Pamela Jiles tuvo duro cruce de palabras en “Mucho Gusto” por programa de Boric

Un nuevo cruce de palabras protagonizó la diputadaPamela Jiles, esta vez con la periodista del matinal Mucho Gusto Paulina de Allende-Salazar, en medio de un debate por el nuevo programa de gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Todo comenzó cuando la parlamentaria del Partido Humanista hizo referencia al punto de las pensiones que figura en el plan del diputado por Magallanes.

“En lo que se refiere a fondos provisionales, queda claro en la lectura del programa, no de los titulares, que los fondos de pensión en el programa de Boric no les pertenecen a las personas”, sostuvo Jiles.

“Todo lo que las personas pongan como ahorro obligatorio, que además se duplican por lo menos las cantidades, van a ir a un fondo común que no es heredable, que no puede ser restituido y que no puede ser sacado”, subrayó la diputada.

“¿Leyó el programa?”

De Allende-Salazar arremetió contra las declaraciones de la diputada. “Perdón, pero no podemos escuchar cualquier cosa. Aquí, Giorgio Jackson lo que nos acaba de decir, y lo dijo Boric también ayer, es que la plata de cada persona, que tienen acumuladas hasta hoy día, no se toca. Eso es lo que nos han dicho”.

Luego, la diputada Pamela Jiles le contestó de inmediato a la periodista de Mega: “¿Leyó el programa? Se lo pregunto de forma directa por segunda vez. Ya que somos tan respetuosas de la fuente… ¿leyó el programa, colega?”. A lo que Allende-Salazar, respondió “sí, sí, ayer lo leí”.

Pero Jiles continuó con su postura y sostuvo que “si lee, cualquier persona que lea el programa, no le queda claro para nada lo que usted sostiene, haciéndose eco de Jackson”.

“Tal como yo les advertí hace una semana atrás, Boric ha señalado en múltiples oportunidades, que no se pierde la herencia de ningún fondo, que va a respetar la propiedad privada, que apoyar los retiros… ha dicho una serie de cosas que hoy queda claro que no es así. Lo que queda claro en el programa de Boric es que sus fondos van a ser expropiados. Lo otro que queda claro y que también ha sido una afirmación de la que hace eco la colega…” agregó la parlamentaria.

A estas afirmaciones de Allende-Salazar, interrumpió a Jiles y preguntó: “¿De qué me hago eco, señora diputada?”. “De lo que ha afirmado el diputado Boric”, detalló Jiles.

“Yo le acabo de decir es que dijeron que no iban a expropiar la plata de las personas” esgrimió la periodista, a lo que Pamela Jiles contestó “si me permite terminar…”

Pero Paulina de Allende-Salazar continuó con sus argumentos y sostuvo: “No, porque si usted dice algo tan grave como que a la gente le van a quitar la plata, yo tengo que hacer el punto. Lo que ellos dijeron es que toda la plata que la gente tiene en las AFP no se la van a quitar, sigue siendo propiedad de las personas”.

“No es necesaria la mala educación”

Pero discusión no terminó ahí, puesto que Jiles respondió inmediatamente a la periodista de Mucho Gusto y planteó: “Parece que no nos estamos entiendo. Lo que yo estoy sosteniendo y que me lo refrenda el colega (Roberto) Saa que hizo la tarea y sí leyó el programa…”

“Pero no sea sarcástica, no es necesario…” interrumpió la comunicadora.

Pero la diputada hizo caso omiso y continuó: “José Antonio (Neme) también se leyó el programa y también lo puede refrendar… cualquiera de ustedes lo puede refrendar simplemente leyendo el programa, que es una actividad periodística básica”.

Y al parecer esas declaraciones no le cayeron bien a de Allende-Salazar, quien respondió: “Oiga, no es necesaria la mala educación, Pamela Jiles”.

“Lo que yo quería afirmar, antes de ser interrumpida, es que otras de las afirmaciones que se han hecho, que es el fin de las AFP, tampoco era verdad”, contestó Pamela Jiles a Mucho Gusto.