Ministra Karla Rubilar tras acusaciones: “Siempre he dado la cara en momentos difíciles y ésta no será la excepción”

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió este lunes a la investigación que realizó el noticiario Tele13, y las acusaciones en torno a un presunto uso de recursos públicos y ministeriales para apoyar la candidatura a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino.

Recordemos que la denuncia fue por parte de uno de los trabajadores del ministerio, quien aseguró que los funcionarios de comunicaciones están trabajando en la campaña política de Pino.

En conversación con La Segunda, la secretaria de Estado señaló que “siempre he dado la cara en momentos difíciles y esta no será la excepción“.

En esa línea, expresó que “me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, para que falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave”.

Rubilar remarcó que “no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”.

Un grupo privado de WhatsApp

Respecto de la investigación en sí y la fuente del reportaje de Canal 13, la ministra Karla Rubilar sostuvo que “tengo la tranquilidad que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo a una fuente directa, que les entregó información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de WhatsApp de un grupo privado, pues no existen los grupos institucionales y aceptando ayuda de voluntarios que se ofrecieron sin necesidad de pedírselo”.

“Espero en Dios, que todo lo ve y en el que creo, que todo esto se aclare, y pronto. La gente que me conoce, sabe que estas acusaciones no son ciertas“, agregó la secretaria de Estado.

Finalmente, Karla Rubilar expresó tras las acusaciones que “quiero que todo Chile sepa que puedo mirar a mis hijos a los ojos, porque su madre no ha hecho nada malo y que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos. Porque digo la verdad, les pido que me crean”.