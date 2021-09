Diputados RN: Sería “impresentable” que hubiera parlamentarios sin vacunas contra el covid-19

Los diputados de RN Ximena Ossandón y José Miguel Castro valoraron la instancia para conocer si existen parlamentarios sin haber recibido las vacunas contra el covid-19.

Los también integrantes de la Comisión de Salud se refirieron a la solicitud de la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dicha petición busca un informe de todas las bancadas políticas con el fin de conocer el porcentaje de inoculación entre los políticos.

Esta decisión fue adoptada por el presidente de la corporación Diego Paulsen (RN) y el vicepresidente Francisco Undurraga (Evópoli). Todo esto en base a que el próximo viernes 1 de octubre el Congreso Nacional volverá al trabajo presencial.

Declaraciones de los diputados de RN

El diputado Castro afirmó que en caso de que pueda haber legisladores no vacunados, “es un tema que tiene que manejar la mesa”.

“Después de haber abogado tanto por las vacunas a través de proyectos de ley y otras gestiones, me parece impresentable que haya diputados que no estén vacunados”, agregó el parlamentario. “En todas partes se exigen aforos y pase de movilidad, desde entrar al supermercado hasta poder ir a un restaurante, por lo tanto, me parece insólito que algunos no lo cumplan”.

Además, emplazó a “aquellos que son antivacunas” a que se pudieran “sincerar” sobre la situación. En la misma línea, Castro sostuvo que “ley pareja no es dura y la Seremi de Salud debiera hacerse presente“.

Destacó la idea de que se realice una fiscalización del cumplimiento de las normativas sanitarias que corresponden para la vuelta a la presencialidad. “Aquel que no se quiera vacunar, soy partidario de que se mantenga fuera”, sentenció.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón expresó que no tiene antecedentes respecto de parlamentarios que no se hayan vacunado.

Pero en caso de ser así, señaló que “tendríamos ciudadanos de primera y segunda categoría, porque hay gente que no puede venir a trabajar porque no tiene su esquema de vacunación completo, En cambio, e dejaría entrar a diputados que no tienen sus vacunas”.

La legisladora precisó que “no puede haber discriminaciones entre los funcionarios (a los que les exige llenar una declaración jurada cada semana) y los diputados”.

Para finalizar, Ossandón apeló a que “nosotros no podemos tener una normativa exclusiva y diferente a la de todos los chilenos. No se puede hacer diferencias (…) porque igual puedes poner en riesgo a todos los que estamos alrededor”.

Ante el trabajo presencial, los diputados de RN ven como primordial que todos los legisladores cumplan con los requisitos de las vacunas.