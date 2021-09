José Antonio Kast, tras ataque al monumento a Salvador Allende: “Nunca hemos ejercido la violencia”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este viernes a los actos vandálicos ocurridos en el monumento al presidente Salvador Allende en la comuna de San Joaquín.

En una actividad de Fiestas Patrias, el exdiputado aseguró que “siempre hemos enfrentado la política con ideas, con la razón, con la fuerza de la verdad. Nunca hemos ejercido la violencia física, verbal o virtual contra nadie“.

Respecto de los hechos ocurridos en San Joaquín, Kast dijo que “lo que no podemos aceptar es la violencia de ningún sector“. Sin embargo, diferenció a sus adherentes, explicando que “nunca hemos actuado con violencia, a diferencia de la izquierda intolerante”.

Kast sostuvo que no “desgastaríamos nuestra energía vandalizando imágenes que están en lugares públicos”, y agregando que “así como condeno, hasta el día de hoy, la vandalización de la imagen de nuestro general Baquedano, condeno también cualquier otro tipo de vandalización”.

Recordemos que el exdiputado ha sido partidario de quitar la estatua del presidente Salvador Allende de la Plaza de la Constitución, y reemplazarla por la de Patricio Aylwin.

En ese contexto, Kast dijo que “si alguien quiere retirar alguna estatua, como nosotros hemos dicho (…), lo haremos de acuerdo a la ley, nunca por la fuerza”.

Al respecto, el candidato presidencial enfatizó en que “si hay personas intolerantes que no aceptan que esté la figura de un ex presidente, que hablen con el alcalde, que vean con el Concejo Municipal y que retiren como corresponde la estatua que no les parece“.

El monumento al presidente Salvador Allende en la comuna de San Joaquín, ubicada en la intersección de Avenida Las Industrias y Salvador Allende, fue inaugurado el 26 de junio del 2011, conmemorando el natalicio del expresidente de la República, y lleva inscrito su último discurso, hecho desde La Moneda el 11 de septiembre de 1973.