Cristián Monckeberg y polémica por quórum de 2/3: “Cuando uno lleva la política a tribunales, significa que la política fracasó”

Polémica sigue generando el quórum al interior de la Convención Constitucional para aprobar las normas de la nueva Constitución.

Esto porque, a pesar de que los 2/3 fueron aprobados en el reglamento general, algunos sectores como el Partido Comunista, representantes de Pueblos Originarios y Pueblo Constituyente seguirán insistiendo en modificar esta norma por mayoría simple.

En conversación con Radio Futuro, el convencional Cristián Monckeberg afirmó que no irán a la Corte Suprema por falta de votos, y que intentará convencer con argumentos mantener los 2/3. “No iremos a la Corte Suprema, yo voté a favor del reglamento y me abstuve en la votación del reglamento de ética, pero el reglamento general tuvo una votación mayoritaria, más de dos tercios por lejos“, señaló.

“La ratificación de la norma de dos tercios, que de producirse, será reflejo de que la Convención decidió aceptar los 2/3 para respetar las reglas“, agregó.

Asimismo, Cristián Monckeberg sostuvo que “es normal que se produzcan diferencias, hay algunos que quieren recurrir a la Corte Suprema, y hay otros que quieren resolverlo antes. Yo trataré de convencer con mis argumentos. No sé si se acabe la convención, pero hay un incumplimiento de reglas básicas, si se cambian los 2/3″

Finalmente, el constituyente aseguró que “la política se resuelve con política, cuando uno lleva la política a tribunales, significa que la política fracasó, es un recurso de última necesidad, pero no para utilizarlo seguido. Hagamos un esfuerzo por resolver los problemas nosotros primero”.