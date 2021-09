Senador Ossandón a 48 años del Golpe Militar: “Uno de los temas más graves que existen son los detenidos desaparecidos”

El senador de RN, Manuel José Ossandón, se refirió la mañana de este sábado a los 48 años del Golpe Militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende dando paso a la dictadura de Augusto Pinochet, señalando que “uno de los temas más graves que existen son los detenidos desaparecidos“.

Al respecto, el senador agregó que “yo creo que uno de los temas más graves que existen son los detenidos desaparecidos cuando una familia pasa por lo que sea, no vive un duelo o tiene una incertidumbre de lo que ha pasado un familiar, esa herida se mantiene por generaciones, y no hay mea culpa ni de izquierda ni de derecha, hay pocos mea culpa, pero hay que avanzar”.

Ossandón además realizó una reflexión indicando que “cada uno es parte de su historia, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado, que construyamos un país en base a emociones positivas y no de la rabia, del odio, esa es la reflexión que siempre hago”.

Sobre este tema apuntó que “la verdadera solución es saber qué pasó para que haya una sanación en el alma porque cuando uno no perdona es como andar con una piedra a la rastra, pero también cuesta hacer un perdón y una sanación cuando uno no sabe la verdad, cuando tiene incertidumbre, cuando no ha hecho un duelo que es tan importante, hay que luchar mucho para recuperar la verdad”.

Candidaturas presidenciales

En tanto, al ser consultado sobre política actual y los candidatos presidenciales, el parlamentario aseguró que su candidato para llegar a La Moneda es Sebastián Sichel, agregando que a Gabriel Boric le falta experiencia para gobernar.

“Boric no tiene ninguna campaña para demostrar que tiene experiencia para ser presidente. Que Boric no hay sacado el título no tiene nada, lo que sí es que tiene que demostrar con una campaña mucho más novedosa, centrada en su capacidad y no en estas peleas tontas que se personalizan”, señaló.

Finalmente el senador dijo que “todos los escenarios son posibles y si tenemos al menos de la derecha a José Antonio Kast haciendo campaña con mucha plata, puede dejar fuera de la segunda vuelta a Sebastián Sichel. Yo voy a trabajar por Sichel hasta el final, no voy a hacer una acción futurista porque creo que hoy día es el más capacitado para ser presidente (…) Pero si me pregunta si Sichel no existiera, por supuesto que me quedo mil veces con Yasna Provoste que con Gabriel Boric”, puntualizó.