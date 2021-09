Sebastián Sichel por polémica con Gabriel Boric: “La farandulización de la política transforma todo esto en un conflicto”

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la polémica generada con el abanderado del pacto Apruebo Diginidad, Gabriel Boric, respecto de las diferencias personales y las palabras cruzadas sobre la falta de experiencia.

Sichel aseguró estar cansado de la “farandulización de la política”, y defendió que “tengo una experiencia de vida distinta o igual a muchos chilenos”, cuestionando que las redes sociales “transforman todo esto en un conflicto”.

Al respecto, el exministro de Estado aseguró que “no voy a entrar en ese conflicto con Gabriel (Boric). Creo que tengo un desafío grande de discutir los temas de fondo del país”.

Sin embargo, enseguida defendió que se debe hablar de los testimonios de vida. “También los políticos somos testimonios”, justificó Sichel.

“Yo dije algo honesto y transparente, como lo he dicho siempre”, se defendió Sichel. “Soy quien soy, y si a alguien le molesta que uno cuente que tiene tres hijos, tendría que esconderlos. No, estoy súper orgulloso de haberlo hecho, sin ninguna comparación con nadie, sino que Twitter lo transformó en un debate público que, para mi no es relevante“, añadió

Sichel insistió en que “evidentemente tenemos carreras distintas, profesionales, políticas, pero serán los ciudadanos los que van a evaluar qué es lo que esperan para quien gobierne”.

“He sido académico, he sido emprendedor, he sido ministro, he estado en instituciones públicas, estudié con beca, soy padre. Es parte de mi historia. Y él (Gabriel Boric), tiene otra historia, buena, mala, es distinta“, dijo Sichel, quien añadió que la historia de vida del diputado magallánico “es bastante buena”.