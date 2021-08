Marco Enríquez-Ominami sobre Boric y Provoste: “No son los mejores para representar a la oposición y defender la Convención Constitucional”

Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial por el Partido Progresista (PRO)​, se refirió a lo que será su competencia en el bloque de oposición en el camino por ser el Mandatario del país.

“Yo estoy convencido de que Provoste y Boric no son los mejores para representar a a la oposición y defender la Convención Costitucional”, señaló de manera categórica ME-O con El Mercurio.

En este escenario, la carta a La Moneda del PRO explicó que se volvió a postular a la presidencia puesto que en la oposición “Yasna Provoste tuvo una muy mala consulta ciudadana y Boric, que se estacionó en las encuestas, no quiere dialogar. No permitiré eso. No voy a resignarme a que el mundo político del que yo vengo quede huérfano”.

“No me habría lanzado si la consulta hubiese sido buena, habría sido una demostración de fuerza. Pero no lo fue. No me voy a quedar con los brazos cruzados si mi expartido, el de Allende, tiene 30 mil votos. No”, agregó Enríquez-Ominami.

Marco Enríquez-Ominami y su cuarta candidatura presidencial

Cabe destacar que el pasado lunes 23 de agosto, el Servicio Electoral (Servel) oficializó a Marco Enríquez-Ominami de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 21 de noviembre.

“Mi combate no es seguir peleando con la Concertación. Yo peleé por la Constituyente en 2009 y no me quisieron oír. Hay una Constituyente, que está amenazada por Sebastián Sichel. Y por Sebastián Piñera”, aseguró en aquella jornada ME-O a ADN.

Las elecciones presidenciales en Chile para el período 2022-2026 se realizarán el domingo 21 de noviembre de 2021.