Diego Ancalao tomó distancia de los demás candidatos presidenciales: “No comparto su programa ni su forma de hacer política”

A medianoche del lunes concluyó el plazo legal para inscribir candidaturas, tanto presidenciales como parlamentarias, en el Servicio Electoral (Servel) de cara a las elecciones de noviembre.

En total fueron nueves los candidatos y candidatas que lograron reunir las firmas necesarias para luchar por llegar al sillón presidencial: Eduardo Artés, Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Gino Lorenzini, Franco Parisi, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Diego Ancalao.

Fue este último, candidato de La Lista del Pueblo, quien conversó con ADN Hoy, donde se refirió sobre su historial de participación en partidos políticos. “Estuve ahí, conozco como funciona, conozco a la gente, el problema es que la forma ‘partidocrata’ de hacer política deja afuera a las grandes masas sociales, y el monopolio de los partidos políticos está en cuestión justamente porque no ha resuelto las demandas sociales”, señaló.

“Nosotros los mapuche y los indígenas en Chile tuvimos que instrumentalizar a los partidos y pactos para acceder a la representación política”, agregó Ancalao.

Asimismo, el candidato presidencial comentó sus diferencias con los partidos políticos tradicionales. “Se ha creado una cierta realeza política donde no le gusta que los plebeyos entren a tomar decisiones en la mesa del poder”, indicó.

“Por eso no me siento convocado, porque cada vez que he intentado participar, hablan de la participación de los excluidos, pero después no quieren que los excluidos sean candidatos“, afirmó.

“La izquierda moderna nace como una oposición al modelo capitalista industrial de aquella época, pero la izquierda chilena no nace en este proceso como una respuesta a este sistema, sino como una forma de administrarlo un poco más social”, explicó el representante de La Lista del Pueblo.

Diego Ancalao también se refirió a una posible derrota en primera vuelta y si entregará su apoyo a algún candidato. “Yo no apoyaría a ningún candidato en segunda vuelta, porque se han dedicado constantemente a atacarme por todos lados con una campaña de desprestigio brutal”, manifestó.

“Tampoco apoyaré a los candidatos porque no comparto su programa ni su forma de hacer política“, aseguró el candidato.

Finalmente, Ancalao tuvo palabras para la fallida inscripción de Cristián Cuevas como opción presidencial de La Lista del Pueblo. “Yo desconozco la forma interna que La Lista del Pueblo tenía en ese momento, porque no participaba. Lo que sí siento es que fueron muy cuestionados porque habían elegido a una persona donde habían votado 73 personas y solo había dos opciones, o se aprobaba o se abstenía”, cerró.