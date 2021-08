Gobernador del Biobío volvió a responder a Rodrigo Delgado: “Me alegra mucho que haya aparecido el ministro del Interior”

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, volvió a referirse la mañana de este sábado a la polémica con el ministro del Interior Rodrigo Delgado, a quien llamó directamente a hacerse responsable de la violencia que no se ha podido controlar en la macrozona sur.

Así, tras emitir su sufragio en la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente, dijo a los medios de comunicación que “me alegra mucho que el ministro del Interior haya aparecido, estaba preocupado porque no era viable ante hechos tan complejos como los que hemos visto en el último tiempo“.

Díaz también reiteró que “me parece que no es correcto aislar los fenómenos, hay una zona que esta altamente complicada y esa zona, en ese lugar a los tribunales de justicia les concurre un problema, han sido atacadas e ese mismo territorio las sedes de parlamentarios (…) Me parece que cuando se le trata de decir al país que ‘mire, no se preocupen es un hecho un delito común, solo tiene que ver con un problema de droga’, se minimiza lo que ocurre. Ahí lo que hace falta es el Estado de Derecho“.

A lo anterior, el gobernador profundizó su crítica indicando que “garantizar orden y seguridad no pasa por una estrategia de instalación de estado de sitio, pasa por resolver las causas. Aislar el fenómeno delictivo, necesitamos legitimidad social (…) Son muchísimos lazos de violencia que existen en el territorio, si alguien no ve eso, chuta, es realmente preocupante porque esa persona que no ve esta a cargo del orden y seguridad pública del país, y no solo están ocurriendo acá”.