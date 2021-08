Pamela Jiles se mostró a favor de legislar cuarto retiro del 10% y extender IFE hasta marzo de 2022: “No son contradictorios sino complementarios”

Durante esta jornada, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles se refirió a la opción de un cuarto retiro de fondos de las AFP, el cual comenzará su discusión en el Congreso Nacional este miércoles 11 de agosto.

La parlamentaria indicó que tanto la idea de un nuevo retiro del 10% como la de extender el IFE hasta marzo del año 2022 deben avanzar en paralelo.

“No es el IFE o el cuarto retiro, no son contradictorios sino complementarios. El gobierno tiene que mantener el IFE no solo hasta diciembre, sino que hasta marzo y además tenemos que tramitar en el Congreso un cuarto retiro”, señaló.

En la misma línea, Pamela Jiles indicó que $177 mil (monto que entrega el IFE) no es suficiente, mientras que un nuevo retiro ayudará a la gente a reinventarse y mantenerse estables económicamente por un periodo de tiempo.

“177 mil pesos no alcanzan para vivir, en cambio un cuarto retiro le va a permitir a la gente reinventarse, generar una fuente de trabajo y mantenerse durante mucho más tiempo”, agregó la Diputada.

Recordemos que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca, informó que este miércoles 11 de agosto se pondrán en tabla todos los proyectos de retiro de fondos de las AFP, las que en total suman 7 desde distintos sectores políticos.

Más de 4,5 millones de chilenos quedarían sin fondos si se aprueba un cuarto retiro

La Asociación de AFP emitió un documento sobre los potenciales efectos en los afiliados que tendría un cuarto retiro de fondos.

En detalle, el documento señala que 4.552.822 personas quedarán sin fondos en sus cuentas personales en caso de que se apruebe esta iniciativa, lo que equivale al 43% del total de afiliados.

