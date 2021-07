UDI anunció querella por ataque a tumba de Jaime Guzmán y robo de cenizas de su madre

La Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que presentará una querella por el ataque a la tumba del senador Jaime Guzmán y el robo de las cenizas de su madre, Carmen Errázuriz, ocurrido en el Cementerio General.

Durante la mañana de este lunes, representantes del gremialismo y de Renovación Nacional (RN) visitaron el monumento ubicado al interior del recinto de Recoleta para repudiar la acción y anunciar acciones judiciales.

¿Qué dijo la UDI?

En primera instancia, el presidente gremialista, Javier Macaya, dijo que, como partido, “esperamos de toda la clase política codena a este tipo de actos, a este tipo de actos irracionales que lamentablemente hoy hemos visto cómo nuevamente se profana la tumba de Jaime Guzmán, pero ahora con una cuestión adicional: se robaron las cenizas de la madre de Jaime Guzmán, de la señora Carmen Errázuriz”.

“Nos parece de verdad que es algo que tenemos que denunciar con mucha fuerza, que no debe quedar impune, que presentaremos todas las acciones legales que sean necesarias. Acá estamos en presencia de un delito y, obviamente, también buscaremos responsabilidades administrativas en caso que ellas existan”, agregó.

“No es posible que la forma de expresar diferencias políticas en Chile sea con este nivel de odio”

Posteriormente, el también parlamentario de Chile Vamos precisó que “nosotros vamos a presentar querella criminal, porque acá efectivamente estamos en presencia de una figura penal que es intervenir una sepultación”.

“Hay situaciones también situaciones de orden del deber de denuncia que tiene el Cementerio General, hay situaciones de orden administrativa que a nosotros nos interesa revisar. No sirve tener una administración del Cementerio General que finalmente haga vista gorda o se cierre los ojos cada vez que ocurre una situación como esta”, continuó.

Finalmente, el presidente de la UDI dijo que “no es posible que la forma de expresar diferencias políticas en Chile sea con este nivel de odio, con este nivel de irracionalidad”.

Apoyo de RN

Por su parte, el presidente de RN, Francisco Chahuán, señaló que como partido “queremos no solamente condenar esta profanación del monumento a la tumba de Jaime Guzmán, la profanación de las cenizas de la madre de Jaime Guzmán, sino que adicionalmente el llamado es a no permanecer indiferentes frente a estos actos de violencia, y el emplazamiento es a todos los sectores democráticos a que seamos capaces de alzar la voz frente a esta violencia desmesurada, a esta violencia que sin lugar a dudas no tiene límites”.

“Hoy fue la tumba de Jaime Guzmán y la profanación de las cenizas de su madre, ayer fue la tumba del general Baquedano y el mausoleo del general Baquedano, ¿mañana quién? Entonces, el llamado es a no permanecer indiferente, a solidarizar, por supuesto, con la Unión Demócrata Independiente que son aliados de coalición, pero el llamado es a todos los sectores democráticos a entender que hay límites que no se pueden traspasar y entender que Chile hoy día nos requiere un especial esfuerzo en dialogo, en ser capaces de salir de salir de nuestras trincheras y ser capaces de encontrarnos”, dijo el senador.

“Hoy lo que el país no quiere son estos actos de vandalismo, estos actos de violencia“, añadió.