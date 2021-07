Puente Social – octavo capítulo de la tercera temporada: La instalación de la Convención Constitucional

En un nuevo capítulo de “Puente Social” en Radio ADN, Felipe Gerdtzen conversó con el convencional constituyente por el distrito 17, Alfredo Moreno, con quien analizó la instalación de la Convención Constitucional en el exCongreso. Cabe consignar que Renato Garín, convencional constituyente por el distrito 14, era uno de los invitados para esta jornada pero no pudo participar, al igual que Valentina Miranda, convencional constituyente por el distrito 13.

Comienzo de un proceso histórico

En el marco de la primera semana del funcionamiento de la Convención Constitucional, Moreno señaló que “lo primero que rescato es que ya estamos instalados, que ya partió esto y que hay tantas esperanzas de tantas personas diversas a lo largo del país. Tenemos una tremenda responsabilidad luego de la elección de la mesa (…) Si bien la presidenta electa no era mi candidata, creo que cumple con todos los requisitos Elisa Loncón”.

Con respecto al Himno Nacional, que daba inicio a este proceso histórico y se vio interrumpido por manifestaciones, el convencional indicó que “hay ciertos símbolos que nos unen a todos (…) no respetamos esos símbolos que para parte importante de los chilenos son realmente relevantes porque significan unión”.

“Ojalá todos tengamos la templanza y la sabiduría que demostró Carmen Gloria Valladares. Nos dio una gran enseñanza con respecto a este proceso”, declaró en torno al polémico comienzo de la jornada Moreno.

Cambio en la secretaría técnica



En virtud de la salida de Francisco Encina de la secretaría técnica y el ingreso de Catalina Parot al cargo, el convencional por el distrito 17 señaló que “el problema con el señor Encina es responsabilidad del Gobierno, no de la Convención, no de la mesa, no de los convencionales y tampoco desvirtúa el proceso, sino que en este caso, los responsables son el Gobierno (…) Parte de la responsabilidad que él debiera (Francisco Encina) haber tenido es haber dado las explicaciones”.

Indultos

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que la justicia debe hacer su labor, y debe hacerlo de la manera más rápida y justa posible. Pero no podemos darle solo el valor o el inicio de este proceso a quienes cometieron crímenes, cometieron delitos, a quienes están imputados o a quienes actuaron de manera incorrecta”, precisó Alfredo Moreno con respecto a un tema que ha generado un debate político permanente y ha sido protagonista en la discusión constituyente.

En esta misma línea, con respecto a la pregunta relacionada a la posibilidad que no se concedan los indultos y exista una eventual paralización interna de la convención constituyente, el invitado indicó que “yo espero que aquí prime la democracia y el diálogo, porque si esto se transforma en un monólogo, contra una minoría, que por muy minoría que seamos, tampoco somos un 2%, vamos a terminar con una constitución que no va a ser la casa de todos, sino que la de algunos”.

