Este domingo se repiten las elecciones municipales en 65 mesas de San Ramón: Cuáles son los locales de votación y hasta qué hora funcionarán

Este domingo 11 de julio se repetirá el proceso de votación municipal en la comuna de San Ramón, indicado a partir del fallo que entregó el Tribunal Electoral Metropolitano (TER).

En total son 21.257 electores, repartidos en 65 mesas, quienes tendrán la posibilidad de sufragar, los mismos que podían votar el 15 y 16 de mayo pasado.

Durante la jornada de este sábado 10 de julio a las 15:00 horas, se realizó el acto de constitución de mesas receptoras de sufragios, quienes tendrán que presentarse en los locales de votación a las 07:30 horas de este domingo.

¿Cómo será el proceso para el domingo 11 de julio?

El domingo 11 de julio, a partir de las 7:30 horas, los vocales deberán reunirse en el mismo local designado, para instalar las mesas correspondientes. De esta manera, a las 8:00 horas se procederá a dar inicio al funcionamiento del proceso. Cabe destacar, que las mesas podrán comenzar a funcionar con 3 vocales.

A partir de las 9:00 horas, el Delegado de la Junta Electoral tendrá la responsabilidad de designar a los vocales que falten hasta completar el mínimo de 3 necesario para poder funcionar, tomando con consideración a quienes se ofrezcan de forma voluntaria. Bajo este contexto, no podrán designar como vocales a personas que no sufraguen en el correspondiente local de votación, así como tampoco a personas extranjeras, analfabetas y no videntes.

Las personas con discapacidad y quienes tengan 60 o más años podrán excusarse de esta instancia.

A las 10:00 horas el delegado deberá instalar todas las Mesas, las que funcionarán en horario continuado hasta las 18:00 horas o hasta que terminen de votar los electores que estén en la fila a esa hora.

¿En qué mesas se repetirá la elección?

En total, son 65 mesas correspondientes a 21.257 electores y electoras habilitados para sufragar este domingo. Podrán ejercer su voto todos quienes están en esas mesas, incluso si no votaron el pasado 15 y 16 de mayo.

Estas son las mesas y los locales correspondientes que funcionarán este domingo: