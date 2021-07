Gabriel Boric por pregunta sobre su salud mental de Santiago Pavlovic: “Me descolocó, pero tengo el deber de responder”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió este jueves a la incómoda pregunta que le formuló durante el debate televisivo que se vio la noche de este miércoles, el periodista Santiago Pavlovic, que le preguntó sobre Trastorno de Comportamiento Compulsivo (TOC) que se le diagnosticó al diputado en 2018 y por el cual tuvo que estar fuera del Parlamento para tratarse.

“Me descolocó, fue desconcertante. Pero como soy candidato a la presidencia tengo el deber de responder“, dijo Gabriel Boric en conversación con radio Los 40, en una entrevista completa que se escuchará este jueves a las 20:00 horas.

Boric, agregó que “la pregunta estuvo mal formulada. Es parte de los mitos que hay que romper; los problemas de salud no son inhabilitantes, es una procesión que se lleva por dentro“.

La pregunta de Pavlovic y las críticas de las redes sociales

Durante el debate que transmitió el canal de televisión La Red, el periodista le preguntó a Boric si cree tener las habilidades para trabajar bajo presión debido a su problema de salud mental.

“Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad en su caso y qué opinan los médicos tratantes respecto a que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo”.

A esto, el diputado respondió que “hoy día estoy bien, con tratamiento permanente, esta es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida”.

Tras esto, los usuarios de redes sociales reaccionaron repudiando la consulta de Santiago Pavlovic principalmente por estigmatizar los problemas de salud mental.