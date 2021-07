“El candidato me está agrediendo”: consejero regional de RN increpó a Mario Desbordes en Calama

Durante su visita a Calama, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, protagonizó un incidente en el que un militante de su partido lo increpó en plena calle y registró los hechos en un video.

El autor del registro es Fernando Pizarro, consejero regional, quien intervino en la actividad de campaña del exministro para hacer reclamos sobre la situación de la colectividad en la zona. También se encontraba la diputada Paulina Núñez, quien acompañó a Desbordes y representa a Antofagasta.

En los primeros segundos del video, la cámara hace un movimiento brusco y Pizarro dice: “Agresiones no, agresiones no. No te voy a permitir. El candidato Desbordes me está agrediendo“.

Luego viene un corte y el consejero regional, además de criticar a Desbordes, increpó también al concejal de Calama Claudio Maldonado, a quien lo acusó de haber “hecho tanto mal a RN” y de dividir al partido. Similares palabras recibió la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia.

Después vuelve a hablar con Desbordes: “Me gustaría saber qué les dice a los RN que no estamos con usted, a los RN que sentimos que usted nos dividió”.

El candidato Mario Desbordes se limitó a responder “que le vaya bien” e hizo gestos para pedirle que se retirara, a lo que el consejero regional contestó en la actividad en Calama: “Queremos saber por qué RN está cerrada con llave, por qué nos han quitado los derechos. Sería bueno que nos respondiera. Respóndale a los militantes que lo están viendo desde todo Chile”.

Revisa aquí el video completo: