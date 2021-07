Constituyente Beatriz Sánchez acusó “responsabilidad política del gobierno” en sesiones fallidas de la Convención Constitucional

Asegurando que “hay una responsabilidad política del gobierno que quiso poner piedras en este camino”, la convencional constituyente Beatriz Sánchez, se refirió este miércoles en ADN Hoy a las fallidas dos sesiones de la Convención en la sede del exCongreso Nacional en Santiago, debido a “dificultades técnicas”.

Al respecto, agregó que “eso me parece muy triste (…) Hay una negligencia inexcusable, no sé qué razones hay para que sabiendo que esto partía el lunes no estuviese listo, este es un problema mucho más profundo y es un problema político, no basta con decir que es un problema técnico, acá hay algo más”.

Beatriz Sánchez además aseguró que el día lunes “no había ninguna condición técnica para trabajar, empezamos a ver que algo pasaba, que no estaba todo dispuesto, fue un momento de mucha frustración porque no fue que nos enteramos que la Convención iba a funcionar desde ayer o que la pandemia estaba desde el domingo”, reclamó la convencional.

Beatriz Sánchez valoró el acercamiento con otros constituyentes

Sin embargo, la constituyente indicó que todo este retraso en el inicio del trabajo de manera formal, ha servido para que los convencionales se conozcan entre sí, y comenzaran a ponerse de acuerdo en algunos temas básicos de trabajo y otras cosas.

“Todo esto ha servido para que nos vayamos conociendo más, empezamos a ver temas de funcionamiento interno, nos fuimos encontrando con otros constituyentes que dijeron que estaban trabajando en todas líneas, te empiezas a conocer en otras instancias, empiezas a tener otro tipo de acercamiento, todo eso facilita que lleguemos a este momento de la primera instalación”, puntualizó Beatriz Sánchez.