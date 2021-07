Daniel Stingo llamó a terminar con la represión en las cercanías del exCongreso: “Espero que el gobierno entre en juicio, entre en razón”

El convencional constituyente, Daniel Stingo, que fue electo en el Distrito 8 y que además fue la mayoría nacional en votos, llamó la mañana de este domingo 4 de julio a que “el gobierno entre en juicio, entre en razón”, y retire a los efectivos de Fuerzas Especiales de las inmediaciones de la sede del exCongreso, para que se pueda reanudar la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, que se suspendió debido a los incidentes y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

En conversación con ADN, Stingo indicó que “pedimos hablar con el ministro Ossa para que no siga reprimiendo a la gente afuera, no puede ser que afuera estén reprimiendo y adentro en una ceremonia tan bonita como si no estuviese pasando nada. Chile cambió, tiene que haber un correlato con los que estamos asumiendo como constituyentes y los que están afuera”.

A esto agregó que “espero que el gobierno entre en juicio, entre en razón, y que retire a las Fuerzas Especiales, que siga Carabineros en el perímetro de punto fijo, pero que no sigan reprimiendo a la ciudadanía, tengo a amigos que están afuera que me mandan videos donde están reprimiendo a gente que no esta haciendo nada”.

En ese mismo sentido, Stingo puntualizó que “Chile es uno, los que estamos aquí y afuera somos lo mismo, necesitamos que haya cierta lógica entre los que estamos adentro y lo que está pasando afuera”.