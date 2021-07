Daniel Jadue y polémica por anuario: inspector de su colegio anunció posibles acciones legales tras ser apuntado como autor del texto

Sigue la controversia por la reseña de Daniel Jadue en su anuario escolar del Liceo Alemán, cuyo contenido ha sido calificado de “antisemita” e incluso le valió una acusación por parte de la UDI, la que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ahora la situación sumó otra arista, luego que el candidato presidencial del Partido Comunista asegurara en un video que el inspector de su colegio había sido el autor del texto.

“Esto último que salió del anuario, lo escribió el inspector del colegio. En esa época recuerdo que yo estaba enfermo, no fui a clases y mis compañeros se repartieron las biografías. Nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él”, aseguró Jadue, en un registro que se viralizó en las redes sociales.

Agregó que “recuerdo que en esa época reclamé porque me pareció muy ofensiva, es algo que yo no escribí y que yo no siento. Esto creo que es del año 83 y nada tengo que ver con eso”.

Inspector: “No tengo ninguna relación con ese escrito”

A través de un comunicado, el profesor Duberlín Arismendi Olivares, el inspector que mencionó Jadue, desmintió las acusaciones del abanderado presidencial y afirmó que “no tengo ninguna relación con ese escrito“.

“En redes sociales y en algunos medios de comunicación masiva circula un video donde se ve al ahora candidato a la Presidencia de la República, afirmar que fui el autor del texto de ese anuario donde hay descalificaciones inaceptables para la comunidad judía“, agregó Arismendi.

Finalmente, el profesor señaló que “en el contexto de estas declaraciones del señor Jadue Jadue, en ese entonces alumno del establecimiento, me reservo el derecho a tomar acciones legales que salvaguarden mi integridad personal y mi prestigio profesional“.